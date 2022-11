Twoja ulubiona piosenka świadczy o tym, jaki jesteś w związkach - przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Toronto. Okazuje się, że to, do jakich piosenek chętnie wracamy, czasem nawet obsesyjnie ich słuchamy, ma ściśły związek z naszymi własnymi doświadczeniami i sposobem, w jaki myślimy, czujemy, przeżywamy swoje związki.

Piosenka, której często słuchasz, świadczy o twoim związku / Shutterstock

Okazuje się, że w tekstach piosenek szukamy odbicia własnych losów, własnych przemyśleń, tego jak sami kształtujemy relacje przywiązania, tak w związkach romantycznych, jak i rodzinnych czy przyjacielskich. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "Personal Relationships", słuchanie tekstów Adele "Someone Like You" czy Whitney Houston "I Will Always Love You" to naprawdę nie to samo.

Psychologia twierdzi, że budujemy relacje na kilka sposobów. Wyróżnia właściwie cztery kategorie.

Pierwsza z nich to styl lękowy, kiedy boimy się, że zostaniemy odrzuceni i potrzebujemy z tej drugiej stroiny ciagłych dowodów przwiązania. Druga, to styl unikający, kiedy mamy generalnie niewielkie oczekiwania wobec innych i zamykamy się w sobie, ceniąc niezalezność i samodzielność. Trzeci typ budowania relacji określa się jako mieszane, nerwowo-ambiwalentne, albo inaczej lękowo-unikające, kiedy te oczekiwania się zmieniają i na przemian jesteśmy bliscy albo chłodni, okazujemy przywiązanie albo niechęć. Wreszcie jest też styl bezpieczny, kiedy czujemy się w związku dobrze, jesteśmy otwarci i mamy do siebie zaufanie.

Cytat Interesuje mnie to, jak muzyka wpływa na nasze życie. Ludzie tworzą muzykę od tysięcy lat, a piosenki - niezależnie od tego, w jakiej kulturze - koncentrują się na naszych relacjach. Śpiewamy o tym, jak się zaczynają, jak o nie dbamy i jak się rozstajemy - tłumaczy współautor pracy, psycholog, dr Ravin Alaei.

Wraz z Geoffem Macdonaldem i Nicholasem Rule, profesorami Department of Psychology University of Toronto postanowili sprawdzić, w jakim stopniu nasze upodobanie do konkretnych piosenek odzwierciedla nasze osobiste doświadczenia, w jakim stopniu odbija obraz naszych dobrych lub złych związków.

Cytat Teksty mają znaczenie, warto na nie zwracać uwagę. Teksty ulubionych piosenek o miłości mogą z jednej strony dawać oparcie, z drugiej strony mogą ujawniać informacje o stanie naszych relacji, z których nawet sami nie zdajemy sobie sprawy - dodaje Alaei, który na McMaster University ukończył też studia medyczne.

Kanadyjczycy przeprowadzili badania, w których ochotnicy odpowiadali na pytania wskazujące na rodzaj budowanych relacji przywiazania. W sumie 570 osób pytano też o ich ulubione piosenki, w tym szczególnie piosenki o miłosci i związkach.

Stworzono całą bazę danych na temat w sumie 7000 piosenek, których teksty nawiązywały do tych różnych stylów relacji przywiązania. Okazało się, że faktycznie osoby wpadajace w poszczególne przegródki psychologicznie, potwierdzają swoje wybory także gustem muzycznym. A dokłdnie, nie do końca muzycznym, bo tu jednak głównie chodzi o teksty.

Autorzy pracy dali kilka przykładów.

Ich zdaniem osoby wskazujące na reakcje lękowe słuchają:

Adele , Someone Like You

, Someone Like You The Police , Every Breath You Take

, Every Breath You Take Miley Cyrus , Wrecking Ball

, Wrecking Ball Adele , Hello

, Hello U2 , One

, One Seether , Broken

, Broken No Doubt , Don't Speak

, Don't Speak Bruno Mars , When I Was Your Man

, When I Was Your Man Drake, Hotline Bling

Jeśli ktoś słucha piosenek wskazujących na styl unikający, to ma do wyboru:

Beyoncé , Irreplaceable

, Irreplaceable Chris Brown , Say Goodbye

, Say Goodbye N'Sync , Bye Bye Bye

, Bye Bye Bye Michael Jackson , Billie Jean

, Billie Jean TLC , Scrubs

, Scrubs Rihanna , Take a Bow

, Take a Bow The Weeknd, The Hills; Heartless

W przypadku relacji bezpiecznych osoby te słuchają choćby:

Sonny & Cher , I Got You Babe

, I Got You Babe Whitney Houston , I Will Always Love You

, I Will Always Love You The Beatles , Love Me Do

, Love Me Do Ed Sheeran , Thinking Out Loud

, Thinking Out Loud Plain White Ts , I Love You

, I Love You John Legend , All of Me

, All of Me Michael Bublé , Haven't Met You Yet

, Haven't Met You Yet Beach Boys , Wouldn't It Be Nice

, Wouldn't It Be Nice Bryan Adams , (Everything I Do) I Do It for You

, (Everything I Do) I Do It for You Etta James , At Last

, At Last Justin Bieber, Holy

A oto przykłady piosenek oddających nastrój osób budujących relacje w sposób mieszany, albo inaczej lękowo-unikające:

Carrie Underwood , Before He Cheats

, Before He Cheats Gotye , Somebody that I Used to Know

, Somebody that I Used to Know Taylor Swift , Bad Blood

, Bad Blood Sam Smith , I'm Not the Only One

, I'm Not the Only One Ne Yo , So Sick

, So Sick Bonnie Raitt , I Can't Make You Love Me

, I Can't Make You Love Me Adele , Rolling in the Deep

, Rolling in the Deep Rihanna ft. Drake , Work

, Work Eminem ft. Rihanna, Love the Way You Lie

Okazuje się, że upodobanie do piosenek traktujacych o relacjach unikających pojawia się nie tylko na poziomie indywidualnym, ale i społecznym.

W drugim swoim eksperymencie autorzy przeanalizowali 800 piosenek z pierwszego miejsca listy Billboardu z lat 1946 - 2015. Okazało się, że ich teksty wskazują na coraz wiekszą niepewność.

Cytat Teksty popularnych piosenek w coraz większym stopniu podążają za zjawiskami socjologicznymi, wskazują na rozluźnianie więzi społecznych, dążenie do niezależności kosztem oparcia w innych, są wyrazem poczucia coraz większej izolacji - dodaje Alaei.

Autorzy pracy w kolejnym programie badawczym chcą sprawdzić, w jakim stopniu upodobanie do piosenek o konkretnym charakterze może wpływać na umiejetność kształtowania relacji, czy pomaga nam czy też może zaszkodzić. Chcą się dowiedzieć, czy dla osób, które są lękowo przywiazane do innych, obsesyjne słuchanie "Someone Like You" Adele może przynieść więcej szkody niż pożytku?

Zdaniem Alaeia, wszystko zależy od tego, czy sami zdajemy sobie sprawę z natury naszych relacji. Osoba lękowa musi sobie uswiadamiać, że jest wrażliwa na negatywne emocje i piosenki mogą je nakręcać. Muzyka stymuluje głębokie emocje i wspomnienia, może istotnie nasilać nasze obawy - dodaje.

Być może warto kilka razy posłuchać piosenki, która oddaje nasze emocje, ale potem szukać takich, które bedą w stanie wzmocnić jednak poczucie bezpieczeństwa.