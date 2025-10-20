Historyczny przełom w Anatolii. Archeolodzy natrafili na doskonale zachowany, ponad tysiącletni bochenek chleba z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. To unikatowe odkrycie rzuca nowe światło na życie religijne wczesnych chrześcijan i fascynuje naukowców z całego świata.

1200-letni chleb z wizerunkiem Chrystusa odkryty w Turcji

Archeolodzy w Turcji odkryli 1200-letni bochenek chleba z wyraźnym wizerunkiem Jezusa, różniącym się od tradycyjnej ikonografii bizantyjskiej.

Chleb, datowany na VII/VIII wiek, nosi napis "Z wdzięcznością dla Błogosławionego Jezusa" i prawdopodobnie był używany jako chleb eucharystyczny.

Zwęglony chleb przetrwał do dziś dzięki wyjątkowym warunkom konserwacji, będąc jednym z najlepiej zachowanych znalezisk w Anatolii.

W południowo-centralnej Turcji, na terenie dawnego miasta Eirenopolis, archeolodzy dokonali odkrycia, które już teraz porównywane jest do największych sensacji ostatnich lat. W starożytnym stanowisku Topraktepe natrafiono na pięć zwęglonych bochenków chleba, z których jeden okazał się szczególnie niezwykły. Chleb, datowany na VII lub VIII wiek n.e., nosi na sobie wyraźny - choć częściowo zatarty - wizerunek Jezusa Chrystusa. O znalezisku poinformowało oficjalnie Gubernatorstwo Karaman w poście na Facebooku.

"Napis na bochenku brzmi: Z wdzięcznością dla Błogosławionego Jezusa" - przekazują urzędnicy.

To nie jest jedyny szczegół, który przykuł uwagę badaczy.

Wizerunek Chrystusa na odnalezionym chlebie różni się znacząco od znanej, bizantyjskiej ikonografii. Nie przedstawia on typowego dla sztuki wschodniochrześcijańskiej Chrystusa Pantokratora z uniesioną prawą ręką. Zamiast tego Jezus ukazany jest jako siewca lub rolnik. Jak podkreślają archeolodzy, taki motyw miał symbolizować płodność i ciężką pracę - wartości, które odgrywały kluczową rolę w religijnym życiu tamtej epoki.

Chleb komunijny sprzed wieków

foto: Karaman Valiliği/Facebook

"Specjaliści sugerują, że te znaleziska mogą być przykładami »chleba komunijnego«, czyli chleba eucharystycznego, używanego we wczesnych rytuałach chrześcijańskich" - czytamy w oficjalnym komunikacie gubernatorstwa.

Zdumiewającą cechą tego znaleziska jest jego stan zachowania. Zwęglony chleb przetrwał aż do naszych czasów dzięki unikalnym warunkom konserwacji. "Fakt, że chleby przetrwały dzięki zwęgleniu, świadczy o wyjątkowych warunkach konserwacji" - podkreślają urzędnicy - "Znaleziska należą do najlepiej zachowanych przykładów kiedykolwiek zidentyfikowanych w Anatolii."

Nie tylko chleb - inne chrześcijańskie skarby Anatolii

To jednak nie jest jedyne sensacyjne odkrycie ostatnich miesięcy w regionie. W 2024 roku świat obiegła wiadomość o odnalezieniu jednego z najstarszych kościołów chrześcijańskich na świecie w Artaxacie, na terenie obecnej Armenii. Świątynia ta pochodzi z IV wieku - czasów, gdy Armenia jako pierwszy kraj na świecie oficjalnie przyjęła chrześcijaństwo jako religię państwową.

Z kolei w Olimpos - starożytnym porcie Likijczyków położonym w dzisiejszej prowincji Antalya - archeolodzy natrafili na chrześcijański kościół z V wieku. Na jego murach widnieje wymowny napis: "Tylko ci, którzy idą ścieżką sprawiedliwości, mogą tu wejść."