Najnowsze badania naukowe udowadniają, że już krótki, codzienny szybki spacer może znacząco obniżyć ryzyko zgonu, zwłaszcza z powodu chorób serca. Co ciekawe, kluczowe okazuje się nie tyle liczenie kroków, ile tempo marszu. Sprawdzamy szczegóły przełomowych analiz opublikowanych w "American Journal of Preventive Medicine".

Szybki marsz – prosty sposób na dłuższe życie. Wystarczy 15 minut dziennie / Shutterstock

To nie kolejna moda ani chwilowy trend - szybki marsz przez zaledwie 15 minut dziennie może obniżyć ryzyko zgonu nawet o 20 procent. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Vanderbilt University Medical Center.

Nowe analizy potwierdzają znane już korzyści zdrowotne płynące ze spacerowania, ale podkreślają, jak ważne jest tempo tej codziennej aktywności.

Według badaczy dłuższy, ponad trzygodzinny wolny chód dawał mniejsze korzyści.

Szybki marsz okazuje się wyjątkowo prostym, tanim i łatwo dostępnym sposobem na poprawę zdrowia, szczególnie w społecznościach o niższym statusie ekonomicznym, gdzie inne formy aktywności mogą być trudniej osiągalne.

Dlaczego szybki marsz jest tak skuteczny?

Autorzy badania wskazują trzy główne mechanizmy ochronnego działania szybkiego marszu: