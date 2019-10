Rozpuszczalne w wodzie sole, wchłaniające parę wodną z atmosfery, mogły przy zmieniającym się cyklu nocy i dni na Ziemi pomóc w budowie złożonych cząsteczek organicznych, na przykład DNA lub białek - przekonują na łamach czasopisma "Nature Communications" naukowcy z Saint Louis University, College of Charleston i NSF/NASA Center for Chemical Evolution. Ich eksperymenty pokazały mechanizm, który mógł mieć znaczenie dla pojawienia się życia na Ziemi, może też tłumaczyć, dlaczego komórki żywych organizmów tak dużo energii zużywają na to, by gromadzić potas i pozbywać się sodu.

Rozpływające się pod wpływem pary wodnej sole pomagają życiu przetrwać w warunkach, gdzie normalnie byłoby na np. zbyt sucho. Zdj. ilustracyjne / McPHOTO /PAP/DPA

