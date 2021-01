Niektóre, wyjątkowo zdolne psy są w stanie nauczyć się nowego słowa po zaledwie czterech powtórzeniach - piszą na łamach czasopisma "Scientific Reports" naukowcy z Eötvös Loránd University w Budapeszcie. Badania w ramach projektu Family Dog Project prowadzono z udziałem dwóch słynnych ze swych zdolności psów, border collie o imieniu Whisky z Norwegii i yorkshire terriera, który wabi się Vicky Nina z Brazylii.

Yorkshire terrier Vicky Nina z Brazylii. / Marco Ojeda / Materiały prasowe

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że większość psów raczej nie uczy się nowych słów, np. nazw przedmiotów, bez intensywnego treningu. Od tej reguły są jednak wyjątki i autorzy pracy potwierdzili, że niektóre zwierzęta mają tu nadzwyczajne zdolności. Badacze z Eötvös Loránd University pokazali, że takie bardzo zdolne psy mogą uczyć się nowych słów bez treningu, w warunkach, w których stykają się z nimi przy okazji zwykłej zabawy.



W pracy przetestowano zdolność Whisky i Vicky Niny do skojarzenia nowego słowa po zaledwie 4 powtórzeniach. Do tej pory takie testy prowadzono w szczególnych okolicznościach, psy stykały się z sytuacją, w której miały do dyspozycji siedem dobrze znanych zabawek o kojarzonych już dobrze nazwach i jedną dodatkową, wcześniej nieznaną. Testowano, jak często pies wybierze tę obcą zabawkę słysząc jej nieznaną wcześniej nazwę.

Chcieliśmy się przekonać w jakich warunkach zdolne psy mogą poznawać nowe słowa. Wystawiliśmy Whisky i Vicky Ninę na nowe słowa w różnych okolicznościach, przy takim teście wyboru i przy naturalnej zabawie z właścicielem - tłumaczy pierwsza autorka pracy, Claudia Fugazza. W obu przypadkach psy słyszały nowe słowa tylko po cztery razy.



Whisky i Claudia Fugazza w czasie testów / Claudia Fugazza / Materiały prasowe

Przy teście wyboru zwierzęta potwierdziły, że są w stanie wybrać obcą zabawkę słysząc jej nową nazwę. To pokazało jednak tylko, że kierują się nie tyle nową nazwą ile faktem, że nazwy wszystkich pozostałych zabawek już znają. Wybierają obcą zabawkę wykluczając te znajome. To jednak nie pozwala im tak naprawdę się nowego słowa nauczyć. Sytuacja zmieniła się w eksperymencie, przy którym właściciele czterokrotnie wymieniali nazwę nowej zabawki przy okazji zabawy z psem. 4-letnia Whisky i 9-letnia Vicky Nina potrafiły wybrać potem te zabawki, których nazwy wymieniano.



Tak szybki proces uczenia się przypomina sposób, w jaki uczą się nowych słów dzieci w wieku od 2 do 3 lat - mówi współautor pracy, Adam Miklósi, szef Department of Ethology Eötvös Loránd University. Okazuje się jednak, że ta zdolność występuje tylko u niektórych psów. Podobnie prowadzone badania kolejnych 20 psów nie wykazały, by miały tego typu możliwości.



Autorzy pracy przyznają, że także w przypadku Whisky i Vicky Niny, pamięć nowych słoów nie była trwała. Zwierzęta rozpoznawały zabawki parę minut po zabawie z właścicielem, oblewały już jednak większość testów po 10 minutach i godzinie. Autorzy pracy rozpoczęli nowe badania, które mają wyjaśnić ile nowych słów w czasie krótkiej zabawy psiaki są w stanie skojarzyć. Vicky Nina już nie żyje, w tym eksperymencie bierze udział Whisky i pięć innych wyjątkowo zdolnych psów z różnych krajów świata.