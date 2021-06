National Geographic Society oficjalnie uznało Ocean Południowy. Składa się on z wód otaczających Antarktydę, ma ponad 20 mln km kwadratowych powierzchni, prawie 72 mln km sześciennych objętości i średnio 3 m głębokości. Zwiększa to tym samym liczbę rozległych obszarów słonej wody na świecie do 5.

REKLAMA