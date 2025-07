Zmarszczki powstają, gdy skóra rozciąga się i kurczy pod wpływem nacisku - potwierdzili naukowcy z Binghamton University w Nowym Jorku. Najnowsze eksperymenty pokazują, że z wiekiem skóra staje się coraz bardziej podatna na powstawanie zmarszczek, a promieniowanie słoneczne dodatkowo ten proces przyspiesza.

Dlaczego skóra się starzeje? Odpowiedź przynosi nowe odkrycie / Shutterstock

Badacze z amerykańskiego Binghamton University przeprowadzili eksperymenty na próbkach ludzkiej skóry, które potwierdziły, że starsza skóra nie tylko ma więcej zmarszczek, ale jest także bardziej podatna na ich powstawanie. Naukowcy opisali szczegółowo, w jaki sposób dochodzi do tworzenia się zmarszczek.

Zmarszczki pojawiają się, gdy skóra rozciąga się w jednym kierunku, a kurczy w innym, co prowadzi do jej załamywania się. Z wiekiem ten efekt staje się coraz bardziej widoczny - wyjaśniają autorzy badania.

Eksperymenty zamiast teorii

Dotychczas uważano, że na powstawanie zmarszczek wpływają czynniki genetyczne, choroby oraz fotouszkodzenia spowodowane promieniowaniem słonecznym. Wcześniejsze badania, oparte głównie na modelach komputerowych, sugerowały zmiany w strukturze i właściwościach mechanicznych skóry wraz z wiekiem. Jednak dopiero teraz udało się to potwierdzić na prawdziwych próbkach skóry.

To już nie jest tylko teoria. Mamy teraz twarde dowody eksperymentalne, ukazujące fizyczny mechanizm starzenia się - stwierdził prof. Guy German, autor badania.



Jak powstają zmarszczki? Wyniki eksperymentu

Zespół prof. Germana użył tensometru (miernik służący do pomiaru naprężenia) o niskiej sile, by rozciągać fragmenty skóry pochodzące od osób w wieku od 16 do 91 lat. W ten sposób symulowano naturalne siły działające na skórę. Okazało się, że skóra rozciągana w jednym kierunku kurczy się w przeciwnym, a to kurczenie nasila się z wiekiem, prowadząc do powstawania zmarszczek.

Skóra zachowuje się podobnie jak masa plastyczna. Rozciąga się w jednym kierunku, a w drugim się kurczy i staje się cieńsza. Z wiekiem to kurczenie się jest coraz silniejsze, co prowadzi do załamywania się skóry i powstawania zmarszczek - tłumaczy prof. German.

Słońce przyspiesza starzenie się skóry

Naukowcy podkreślają, że nie tylko wiek, ale także promieniowanie słoneczne przyspiesza proces powstawania zmarszczek. Osoby, które spędzają dużo czasu na słońcu, są bardziej narażone na szybsze starzenie się skóry niż te, które pracują w pomieszczeniach.

Chronologiczne starzenie się skóry i jej fotostarzenie dają podobne efekty. Warto więc cieszyć się latem, ale nie zapominać o kremie z filtrem. Twoje przyszłe "ja" ci za to podziękuje - podsumowuje prof. German.