Od dawna wiadomo, że depresja zmienia sposób, w jaki ludzie dążą do nagród i przyjemności. Teraz okazuje się, że może też utrudniać unikanie nieprzyjemnych sytuacji. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie pokazują, że im więcej mamy objawów depresji, tym trudniej nam się nauczyć tego, jak aktywnie unikać przykrych bodźców. Piszą o tym w najnowszym numerze czasopisma "eNeuro".

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Badanie kierowane przez Ryana Tomma sprawdziło, jak depresja wpływa na zdolność unikania nieprzyjemnych dźwięków.

Uczestnicy mieli nauczyć się reagować lub nie reagować na sygnały zapowiadające nieprzyjemne dźwięki.

Osoby z silniejszymi objawami depresji miały większe trudności z nauką unikania nieprzyjemnych sytuacji.

Wyniki mogą pomóc lepiej zrozumieć mechanizmy depresji i wesprzeć osoby zmagające się z tą chorobą.

Zespół badaczy kierowany przez Ryana Tomma zaprojektował nowatorskie badanie, inspirowane wcześniejszymi badaniami na gryzoniach. Uczestnicy eksperymentu słuchali różnych dźwięków, obserwując jednocześnie ekran z wizualnymi wskazówkami zapowiadającymi, jaki dźwięk za chwilę usłyszą. Ich zadaniem było nauczenie się, jak aktywnie unikać nieprzyjemnych dźwięków – mogli to zrobić, reagując lub powstrzymując się od reakcji na konkretne sygnały.

W badaniu wzięło udział aż 465 osób, u których poziom objawów depresyjnych wahał się od bardzo niskiego do wysokiego. To pozwoliło naukowcom przyjrzeć się, jak różne nasilenie depresji wpływa na zdolność uczenia się unikania nieprzyjemnych sytuacji. Wyniki okazały się jednoznaczne: osoby z nasilonymi objawami depresji miały wyraźnie większe trudności z nauczeniem się, jak aktywnie unikać przykrych dźwięków.

Co ciekawe, kiedy już opanowały tę umiejętność, ich skuteczność w unikaniu nieprzyjemnych bodźców była podobna do tej, jaką osiągały osoby z mniej nasilonymi objawami depresji. Oznacza to, że depresja nie tyle wpływa na samą zdolność unikania nieprzyjemnych sytuacji, ile raczej utrudnia proces uczenia się tej strategii. To ważne odkrycie, które może mieć znaczenie zarówno dla psychologów, jak i dla osób zmagających się z depresją.

Ryan Tomm, główny autor badania, podkreśla, że to dopiero początek drogi do pełnego zrozumienia, jak depresja wpływa na zachowania związane z unikaniem. Wciąż nie wiemy, jak objawy depresyjne wpływają na mechanizm unikania w sytuacjach, gdy dana osoba już dobrze opanowała daną strategię, albo wtedy, gdy najlepszy sposób uniknięcia czegoś nie jest oczywisty - mówi Tomm. Mamy nadzieję, że nasze dalsze badania pozwolą jeszcze lepiej zrozumieć, jak depresja kształtuje takie zachowania w różnych sytuacjach - dodaje.

Badanie zespołu z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej to przykład współpracy specjalistów z różnych dziedzin - od badań przedklinicznych, przez psychologię poznawczą, aż po praktykę kliniczną. Takie podejście pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw depresji i daje nadzieję na skuteczniejsze wsparcie dla osób dotkniętych tą chorobą. Wyniki tych badań pokazują, że osoby z depresją mogą mieć większy problem z nauczeniem się, jak chronić się przed tym, co nieprzyjemne, a to może przekładać się na ich codzienne funkcjonowanie. Ta wiedza może mieć znaczenie nie tylko dla specjalistów, ale także dla każdego, kto zmaga się z depresją lub wspiera bliską osobę w walce z tą chorobą.

