Medytacja od wieków fascynuje filozofów, mistyków i psychologów. Współczesna nauka zaczyna coraz precyzyjniej badać jej wpływ na ludzki umysł, a liczne badania neurobiologiczne wskazują, że regularna praktyka medytacji prowadzi do rzeczywistych zmian w strukturze i funkcjonowaniu mózgu. W artykule opublikowanym przez Psychology Today eksperci wskazują, jak te zmiany przekładają się na poprawę zdrowia psychicznego, kognicji i dobrostanu.

Medytacja / Shutterstock

Medytacja jako trening umysłu

Wielu ludzi myśli, że medytacja polega na "wyciszaniu myśli" lub "osiągnięciu pustki w głowie", jednak to uproszczone spojrzenie. Medytacja jest raczej treningiem umysłu, który pozwala nam uczyć się obserwacji własnych myśli bez przywiązywania się do nich. Poprzez regularną praktykę uczymy się dystansowania od automatycznych procesów myślowych, co skutkuje lepszą regulacją emocji i większą świadomością tego, co dzieje się w naszym umyśle.

Zmiany w strukturze mózgu

Neuroobrazowanie wykazało, że medytacja może prowadzić do zwiększenia objętości istoty szarej w obszarach mózgu odpowiedzialnych za uwagę, samokontrolę i empatię. Badania przeprowadzone przez zespół dr. Sary Lazar z Harvard Medical School dowiodły, że osoby regularnie medytujące wykazują pogrubienie kory przedczołowej, co jest związane z poprawą zdolności poznawczych oraz wolniejszym procesem starzenia się mózgu.

Medytacja a redukcja stresu

Badania pokazują, że medytacja obniża poziom kortyzolu, co pomaga w redukcji lęku i poprawie ogólnego samopoczucia. Praktyki takie jak mindfulness (uważność) uczą nas, jak reagować na stres w sposób bardziej świadomy, zamiast poddawać się automatycznym reakcjom.

Większa kreatywność i lepsza koncentracja

Współczesny styl życia często prowadzi do rozproszenia uwagi i przeciążenia informacjami. Medytacja pomaga w usprawnieniu procesów poznawczych, takich jak koncentracja i pamięć robocza. Badania sugerują, że regularna praktyka może zwiększyć zdolność do rozwiązywania problemów i myślenia dywergencyjnego, co jest kluczowe dla kreatywności.

Jak zacząć medytować?

Nie trzeba spędzać godzin w tzw. pozycji lotosu, by czerpać korzyści z medytacji. Wystarczy kilka minut dziennie. Oto kilka prostych kroków: