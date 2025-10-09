Kto w tym roku otrzyma Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury? Dowiemy się tego już dziś o godzinie 13:00. Wówczas sekretarz Akademii Szwedzkiej ogłosi nazwisko laureata bądź laureatki. Jeśli potwierdzi się niepisana zasada wyróżniania na przemian kobiet i mężczyzn, w tym roku możemy spodziewać się noblisty. Jak zawsze wielkie emocje budzi typowanie nazwisk potencjalnych kandydatów - wśród nich znajdziemy m.in. artystów z Australii, Węgier czy Meksyku.

Nagroda Nobla w dziedzinie w literatury: Gdzie i kiedy?

Laureat Literackiej Nagrody Nobla zostanie ogłoszony już dziś o godz. 13:00. O tym, kto dołączy do wyróżnionych artystów obok m.in. Olgi Tokarczuk, Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, powie nam sekretarz Akademii Szwedzkiej. Natomiast w Oslo (Norwegia), już jutro ogłoszony zostanie laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

W odróżnieniu od poprzednich dziedzin, Literacką Nagrodę Nobla ogłosi sekretarz Akademii Szwedzkiej. Specjalna konferencja zaplanowana jest na godz. 13:00. Dowiemy się wówczas jaki artysta - pisarz, poeta lub dramaturg - otrzyma to prestiżowe wyróżnienie.

Kto ma największe szanse?

Jak co roku, pojawia się wiele spekulacji, kto zostanie laureatem Nagrody Nobla. Atmosferę rozgrzewa fakt, że nie funkcjonuje oficjalna lista "kandydatów" do Nobla. Nazwiska nominowanych są objęte tajemnicą na 50 lat, w związku z tym typowanie nazwisk potencjalnych wyróżnionych budzi wiele emocji.

Na podstawie notowań bukmacherów z końca września, "Rzeczpospolita" przygotowała listę potencjalnych laureatów:

Gerald Murnane z Australii,

z Australii, László Krasznahorkai z Węgier,

z Węgier, Cristina Rivera Garza z Meksyku,

z Meksyku, Mircea Cărtărescu z Rumunii,

z Rumunii, Can Xue z Chin,

z Chin, Anne Carson z Kanady,

z Kanady, Thomas Pynchon z USA.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że niektórzy z wymienionych autorów są typowani przez dłuższy czas - przykładowo Gerald Murnane jest faworytem od dwóch lat. W takiej sytuacji wielu obserwatorów wskazuje, że szanse na otrzymanie nagrody się zmniejszają.

Harmonogram ogłaszania pozostałych laureatów

Jak co roku Tydzień Noblowski wiąże się z dużym poruszeniem w świecie nauki i sztuki. Poznaliśmy już laureatów nagród w 3 z 6 kategorii. Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar M. Yaghi otrzymali wczoraj nagrodę w dziedzinie chemii. Z fizyki nagrodzono we wtorek Johna Clarke’a, Michela H. Devoreta i Johna M. Martinisa. Z kolei w dziedzinie medycyny wyróżniono Mary E. Brunkow, Freda Ramsdella i Shimona Sakaguchi.

Nagrodę Nobla przyznaje się w pięciu kategoriach, szósta - ekonomia, nie była wskazana w testamencie fundatora. Oficjalnie nazywamy ją Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Pozostały jeszcze 3 dziedziny, w których nie ogłoszono laureatów - literatura, ekonomia oraz Pokojowa Nagroda Nobla. Zaplanowano specjalne konferencje, podczas których ogłoszone zostaną nazwiska wyróżnionych w poszczególnych dziedzinach:

9 października (czwartek), godz. 13:00 - literatura (Akademia Szwedzka, zabytkowy budynek giełdy na Starym Mieście, Sztokholm);

(Akademia Szwedzka, zabytkowy budynek giełdy na Starym Mieście, Sztokholm); 10 października (piątek), godz. 11:00 - Pokojowa Nagroda Nobla (Komitet Noblowski w Oslo; w tym roku spośród 338 zgłoszeń);

(Komitet Noblowski w Oslo; w tym roku spośród 338 zgłoszeń); 13 października (poniedziałek), godz. 11:45 - ekonomia - Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii.

Tydzień Noblowski na półmetku

Wczoraj ogłoszono laureatów w dziedzinie chemii - Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar M. Yaghi dołączyli do m.in. Marii Skłodowskiej-Curie.