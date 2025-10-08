Sytuacja na Dalekim Wschodzie pozostaje jednym z największych wyzwań dla światowego bezpieczeństwa. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te stwierdził, że Donald Trump zasłużyłby na Pokojową Nagrodę Nobla, gdyby przekonał Xi Jinpinga do trwałego porzucenia planów militarnych wobec wyspy. Polityk przedstawił swoje stanowisko w wywiadzie dla podcastu Apple „The Clay Travis and Buck Sexton Show”. Jednocześnie eksperci z Norwegii podkreślają, że w tym roku prezydent USA nie ma szans na to prestiżowe wyróżnienie. Ich zdaniem Pokojowa Nagroda Nobla powinna trafić do organizacji humanitarnych. Jej laureat zostanie ogłoszony w piątek 10 października o godz. 11:00 w Oslo (Norwegia).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Xi Jinping, Trump i Tajwan: Czy możliwy jest przełom w relacjach?

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te podczas rozmowy w popularnym podcaście wyraził przekonanie, że Donald Trump mógłby zostać laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, gdyby nakłonił chińskiego przywódcę Xi Jinpinga do rezygnacji z użycia siły wobec Tajwanu. Zwrócił również uwagę, że obecnie Chiny nie tylko intensyfikują ćwiczenia wojskowe w Cieśninie Tajwańskiej, ale także wzmacniają siły militarne na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim.

Morze Południowochińskie, przez które rocznie transportowane są towary warte ponad 3 bln dolarów, stanowi obecnie jeden z najważniejszych punktów zapalnych w Azji. Chińska Republika Ludowa rości sobie prawa niemal do całego akwenu, co wywołuje sprzeciw sąsiadujących państw, w szczególności Filipin. Pekin uznaje demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i wielokrotnie nie wykluczał możliwości użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą.

Tajwan pod presją Chin: Determinacja w obronie suwerenności

Lai Ching-te podkreślił, że Tajwan i Chiny "nie są sobie podporządkowane". Jego zdaniem to Pekin jest stroną zakłócającą regionalne status quo. Prezydent Tajwanu zapewnił, że dążenie mieszkańców wyspy do ochrony suwerenności nie powinno być odbierane jako prowokacja wobec Chin. Jednocześnie zadeklarował, iż Tajwan nie ustaje w staraniach o pokój, który określił mianem "bezcennego dobra". Niemniej, przyznał również, że jest gotów do obrony przed potencjalną agresją.

Zdaniem przywódcy ewentualna aneksja Tajwanu przez Chiny mogłaby wzmocnić pozycję Pekinu w rywalizacji z USA oraz zachwiać światowym porządkiem opartym na zasadach prawa międzynarodowego, w efekcie zagrażając także interesom amerykańskim.

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te / Shutterstock

Pokojowa Nagroda Nobla 2025: Kto ma największe szanse?

Tymczasem w Oslo, gdzie co roku przyznawana jest Pokojowa Nagroda Nobla, trwają spekulacje na temat tegorocznych laureatów. Szefowa Instytutu Badań nad Pokojem (PRIO) Nina Graeger wskazała, że najbardziej ucieszyłoby ją wyróżnienie organizacji humanitarnych, a nie indywidualnych polityków. Przypomniała też, że obecnie na świecie toczy się aż 61 konfliktów zbrojnych, w które bezpośrednio zaangażowanych jest 36 państw. To najwyższy poziom od końca zimnej wojny.

W tym kontekście Graeger podkreśliła, że szczególnie ważna jest pomoc cywilom dotkniętym działaniami wojennymi. W jej opinii na wyróżnienie zasługują organizacje, takie jak Pokoje Reagowania Kryzysowego, Międzynarodowy Trybunał Karny czy organizacje broniące wolności słowa. Jej zdaniem Komitet Noblowski nie zdecyduje się w tym roku na nagrodzenie indywidualnych postaci.

Donald Trump bez szans na Nobla? Eksperci są zgodni

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie wyrażał nadzieje na otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla za swoje działania na arenie międzynarodowej. Jednak, jak podkreśla Graeger, jego polityka często była sprzeczna z ideami fundatora nagrody - Alfreda Nobla. Norweżka przypomniała m.in. wycofanie USA z paryskiego porozumienia klimatycznego, decyzję o opuszczeniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), czy prowadzenie wojny handlowej z wieloma krajami, nawet z sojusznikami. Co więcej, działania wymierzone w wolność słowa oraz politycznych oponentów nie są postrzegane jako działania na rzecz pokoju.

Graeger stanowczo stwierdziła, że nawet ostatnia inicjatywa Trumpa wobec stron konfliktu w Strefie Gazy nie będzie wystarczającym powodem, by Komitet Noblowski przyznał mu nagrodę.

Napięcie wokół Tajwanu: Wyzwanie dla światowego pokoju

Sytuacja wokół Tajwanu pozostaje jednym z kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku. Każda decyzja światowych liderów, w tym potencjalne działania Donalda Trumpa czy Xi Jinpinga, wiąże się z poważnymi konsekwencjami. W obliczu narastających konfliktów na świecie i rosnącej liczby ofiar, napięcia na Dalekim Wschodzie budzą niepokój opinii publicznej całego świata. W tej sytuacji decyzja Komitetu Noblowskiego może stać się ważnym sygnałem dla światowych przywódców.