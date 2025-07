Jeśli zauważysz w słoneczny dzień motyla, który zawisa w powietrzu przed kwiatem niczym miniaturowy koliber – najprawdopodobniej spotkałeś fruczaka gołąbka. Ten niezwykły owad fascynuje nie tylko swoim wyglądem, ale także sposobem życia i rolą, jaką odgrywa w przyrodzie. Poznaj bliżej „polskiego kolibra”, który coraz częściej gości w naszych ogrodach i parkach.

Fruczak gołąbek – polski koliber w Twoim ogrodzie / Shutterstock

Fruczak gołąbek - mistrz powietrznych akrobacji

​Fruczak gołąbek (łac. Macroglossum stellatarum) to motyl z rodziny zawisakowatych, który od lat budzi zainteresowanie miłośników przyrody i ogrodników. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest sposób pobierania nektaru - unosi się w powietrzu przed kwiatem, wykonując nawet do 80 uderzeń skrzydłami na sekundę! Dzięki temu zachowaniu bywa mylony z kolibrem, choć w rzeczywistości nie jest ptakiem, a owadem.

Wygląd fruczaka gołąbka także przywodzi na myśl egzotycznego ptaka. Motyl ten ma rozpiętość skrzydeł sięgającą 4,5-5 cm. Przednie skrzydła są szarobrązowe z ciemniejszymi plamami, tylne natomiast intensywnie pomarańczowe, otoczone czarną obwódką. Krępe ciało pokryte gęstymi włoskami oraz wachlarzykowaty "ogon" nadają mu niepowtarzalny wygląd, a długi, rurkowaty aparat gębowy pozwala sięgać do głęboko ukrytego nektaru.

Gdzie można spotkać fruczaka gołąbka?

Fruczaka gołąbka można zaobserwować w całej Polsce - zarówno na nizinach, jak i w rejonach podgórskich. Ten motyl nie jest wybredny pod względem środowiska. Najczęściej pojawia się tam, gdzie nie brakuje kwitnących roślin, z których może czerpać nektar. Możemy go spotkać w przydomowych ogrodach, parkach miejskich, na łąkach, polanach, a nawet na rabatach kwiatowych w centrum miasta.

Najłatwiej wypatrzyć go w ciepłe, słoneczne dni - wtedy, gdy inne motyle zwykle odpoczywają w cieniu, fruczak gołąbek aktywnie przelatuje od kwiatu do kwiatu. Szczególnie upodobał sobie rośliny o intensywnym zapachu i barwie, takie jak budleje, pelargonie, werbeny, petunie czy goździki. W Polsce pojawia się sezonowo, najczęściej od maja do września, kiedy przylatuje z cieplejszych rejonów Europy i Afryki Północnej.

Skąd przylatuje fruczak gołąbek?

Ze względu na swój niezwykły sposób lotu i pobierania nektaru, fruczak gołąbek bywa w Polsce nazywany „polskim kolibrem” lub „motylem kolibrem” / Shutterstock

Fruczak gołąbek jest motylem migrującym. Do Polski i innych krajów Europy Środkowej dociera głównie z południowej Europy, Afryki Północnej i Azji Mniejszej. W cieplejszych regionach basenu Morza Śródziemnego motyl ten potrafi zimować, natomiast w naszym klimacie nie przetrzymuje zimy w stadium dorosłego owada ani gąsienicy.

Wiosną i latem fruczaki gołąbki podejmują wędrówkę na północ, pojawiając się licznie w Polsce. Przylatują w poszukiwaniu pożywienia i odpowiednich warunków do rozrodu. Gdy nadchodzą chłodniejsze dni, większość z nich wyrusza w drogę powrotną na południe.

Bezpieczny towarzysz ogrodu

Co ważne, fruczak gołąbek nie wyrządza szkód - nie niszczy roślin. Jego obecność w ogrodzie to znak zdrowego, zróżnicowanego ekosystemu i powód do dumy dla każdego ogrodnika.

Nie musisz obawiać się fruczaka gołąbka - to całkowicie nieszkodliwy owad. Nie żądli, nie gryzie, nie przenosi chorób i nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi czy zwierząt domowych. Żywi się wyłącznie nektarem kwiatów i nie interesuje się człowiekiem. Jego obecność na balkonie, w ogrodzie czy na miejskiej rabacie jest całkowicie bezpieczna.