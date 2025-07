Czy pozwolić psu spać w łóżku? To pytanie dzieli właścicieli czworonogów na dwa obozy. Jedni nie wyobrażają sobie zasypiania bez futrzastego przyjaciela, inni z kolei wolą, by pies miał własne legowisko. Ekspertka weterynarii, dr Sandra Mitchell, rozwiewa największe wątpliwości i podpowiada, na co zwrócić uwagę, podejmując tę niełatwą decyzję.

Czy Twój pies powinien spać w łóżku? / Shutterstock

Leśni kidnaperzy. Chcą pomóc, a szkodzą Kiedy zapada zmrok, a dom pogrąża się w ciszy, wielu właścicieli marzy o tym, by ukochany pupil wtulił się w nich na dobranoc. Dzielenie łóżka z psem to nie tylko kwestia wygody, ale również budowania silnej więzi. Obecność psa obniża poziom lęku i pomaga stworzyć uspokajającą rutynę przed snem - podkreśla dr Sandra Mitchell. Dla wielu osób pies w łóżku to gwarancja ciepła, poczucia bezpieczeństwa i bliskości. Wspólne noce z czworonogiem potrafią przynieść ulgę w samotności, a nawet poprawić samopoczucie psychiczne. Jednak nie brakuje także przeciwników tej praktyki, którzy wskazują na liczne niedogodności i zagrożenia. Sen pod znakiem przerywanych nocy Psy, choć uwielbiają towarzystwo swoich opiekunów, rzadko przesypiają całą noc bez poruszenia. Są czujne, często się przebudzają, a czasem nawet potrafią zeskoczyć z łóżka i znów na nie wskoczyć. Dla osób o lekkim śnie taki współlokator może oznaczać nieprzespane noce i chroniczne zmęczenie. Psy zwykle są lekkimi śpiochami i mogą często budzić się w nocy, co może zakłócać odpoczynek właściciela, zwłaszcza jeśli on sam jest lekkim śpiochem - przypomina dr Mitchell. Jeśli więc cenisz sobie niezakłócony sen, warto dobrze przemyśleć, czy pies w łóżku to rzeczywiście najlepszy pomysł. Alergie i higiena - ważne argumenty Kolejną istotną kwestią są alergie i higiena. Nawet najbardziej zadbany pies gubi sierść, a w pościeli gromadzą się alergeny. Nie można również zapominać o zagrożeniach zdrowotnych, takich jak pasożyty jelitowe, pchły czy kleszcze. Kiedy pies może trafić do łóżka? Zdaniem dr Mitchell, decyzja o wpuszczeniu psa do łóżka powinna być dobrze przemyślana i oparta nie tylko na własnych preferencjach, ale również na zachowaniu i stanie zdrowia pupila. Ekspertka radzi właścicielom, aby poczekali, aż pies będzie w pełni nauczony czystości, emocjonalnie dojrzały i potrafiący spokojnie przespać noc, zanim wprowadzą go do łóżka. Warto również ustalić jasne zasady od pierwszych dni w domu. Ustalenie jasnych granic na wczesnym etapie jest ważne i łatwiej jest zacząć od twardych zasad i później je poluzować, niż odwracać już utrwalone nawyki - podkreśla dr Mitchell. Nawet jeśli zdecydujesz się czasem pozwolić psu spać w łóżku, powinien on mieć także swoje własne, wygodne miejsce do odpoczynku.