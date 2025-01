Firma Blue Origin zapowiada na dziś kolejną prywatną misję na granice kosmosu. Podczas najnowszego lotu rakiety New Shepard, oznaczonego numerem 29, Blue Origin zamierza zasymulować warunki grawitacyjne panujące na Księżycu. Na pokładzie kapsuły załogowej rakiety znajduje się aż 30 ładunków, niemal wszystkie z nich mają pomóc w testowaniu technologii związanych z eksploracją Księżyca. Transmisja na żywo rozpocznie się 15 minut przed startem.

Symbol misji NS-29 / Blue Origin / Materiały prasowe

Transmisję lotu zobaczysz TUTAJ.

Kluczowe dla powodzenia tej misji będą dwie minuty, podczas których kapsuła będzie znajdować się w warunkach mikrograwitacji. Wykorzystując swój system kontroli reakcji (RCS), kapsuła będzie obracać się z prędkością około 11 obrotów na minutę, co umożliwi symulację przyspieszenia grawitacyjnego na poziomie 1/6 grawitacji ziemskiej. To właśnie tyle, ile wynosi grawitacja na Srebrnym Globie. Do tej pory grawitacja księżycowa mogła być symulowana jedynie przez kilka sekund z pomocą wieży zrzutowej lub przez około 20 sekund podczas lotów parabolicznych.

Misja New Shepard 29 ma otworzyć przed klientami nowe możliwości przyspieszenia badań i rozwoju technologii księżycowych przy znacznie niższych kosztach. Według zapowiedzi lot pozwoli na przetestowanie kilku kluczowych obszarów technologii księżycowych, w tym dotyczących wykorzystania zasobów na miejscu, łagodzenia problemów z pyłem księżycowym, zaawansowanych systemów podtrzymania życia, a także czujników i instrumentów. W ten sposób Blue Origin stawia kolejny krok w kierunku obniżenia kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej, co ma przynieść korzyści także na Ziemi.

Eksperyment EDL (Electrostatic Dust Lofting - Elektrostatyczne unoszenie pyłu) przygotowało Centrum Kosmiczne im. Kennedy'ego NASA we współpracy z Uniwersytetem Centralnej Florydy i Uniwersytetem Kolorado w Boulder. EDL to projekt badający, jak pył księżycowy wystawiony na działanie światła ultrafioletowego ładuje się elektrostatycznie i unosi. Wnioski z tego badania pomogą przyszłym misjom księżycowym w rozwiązywaniu problemów związanych z pyłem.

Eksperyment FORGE (Fluidic Operations in Reduced Gravity Experiment - Operacje z płynami w zmniejszonej grawitacji) przygotowany przez Jet Propulsion Laboratory ma sprawdzić, jak ciecze i gazy zachowują się w takich warunkach. To z jednej strony kluczowe dla instrumentów, które mogą monitorować jakość wody dla astronautów, z drugiej przydatne do poszukiwań dowodów życia na oceanicznych księżycach w naszym Układzie Słonecznym.

Eksperyment H-BEE (Honey Bubble Excitation Experiment - Wzbudzania bąbelków miodowych) to narzędzie oceniające, jak bąbelki zachowują się w gęstych cieczach na Księżycu. Wnioski pomogą lepiej przewidzieć, jak bąbelki tlenu będą się zachowywać w skałach księżycowych stopionych podczas procesu zwanego elektrolizą stopionego regolitu.

Eksperyment SPARTA (Soil Properties Assessment Resistance and Thermal Analysis - Ocena właściwości gleby) - to zestaw narzędzi zaprojektowany do testów geomechanicznych w głebi księżycowego gruntu. Test ma na celu zrozumienie, jak grawitacja księżycowa wpływa na jego działanie.

Kolejny eksperyment LUCI (Lunar-g Combustion Investigation - Badanie spalania w grawitacji księżycowej) to eksperyment badający, jak materiały zapalają się w grawitacji księżycowej w porównaniu do ziemskiej. Wyniki pomogą NASA i jej partnerom stworzyć bezpieczniejsze miejsca do życia i pracy dla ludzi na Księżycu.

Wreszcie FEMTA (Film Evaporation MEMS Tunable Array Micropropulsion System - System mikronapedu z regulowaną matrycą MEMS do odparowywania filmu) to oparty na wodzie system mikrnapędu pracowywany przez badaczy z Uniwersytetu Purdue. Ten mały silnik pomaga precyzyjnie kontrolować kierunek i pozycjonowanie małych satelitów. Eksperyment ma pokazać, jak dobrze FEMTA i jego pasywny system dostarczania paliwa działają w środowisku niskiej grawitacji.