Zasady naboru do pilotażu skróconego czasu pracy są dostępne na stronie resortu rodziny. W piątek poinformowała o tym minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. MRPiPS podało, że nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia i potrwa do 15 września tego roku.

Krótszy czas pracy. Ministerstwo opublikowało zasady naboru (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zasady naboru do pilotażowego programu skróconego czasu pracy.

"Chodzi o to, żebyśmy pracowali krócej, ale za nie mniejsze wynagrodzenia" - tłumaczyła minister Dziemianowicz-Bąk.

Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia i potrwa do 15 września.

W pilotażu mogą wziąć udział pracodawcy, którzy prowadzą działalność od co najmniej 12 miesięcy czy zatrudniają przynajmniej 75 proc. pracowników na podstawie umów o pracę. Inne zasady w artykule poniżej.

Dobrowolny pilotaż i utworzenie zespołu do koordynowania i monitorowania jego skutków szefowa MRPiPS zapowiedziała pod koniec kwietnia.

Do pilotażu będą mogły się zgłosić podmioty publiczne i prywatne. Potrzebna będzie deklaracja i zobowiązanie, że przez okres trwania pilotażu nie zostanie obniżone wynagrodzenie.

W skróceniu czasu pracy chodzi o to, żebyśmy pracowali krócej, ale za nie mniejsze wynagrodzenia - wyjaśniła Dziemianowicz-Bąk.

Polityk poinformowała, że chodzi o to, aby pilotażem objąć również pracowników szeregowych, a nie tylko kadrę kierowniczą.

Dodała, że resort chce przetestować skrócenie czasu pracy u mniejszych i większych przedsiębiorców oraz w mniejszych i w większych instytucjach.

Zachęcamy do tego, żeby zgłaszały się różne podmioty - zaapelowała.

Krótszy czas pracy niejedno ma imię

Minister Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że firmy, przedsiębiorstwa i instytucje, które zdecydują się przystąpić do pilotażu, będą mogły wybrać, jak chcą testować skrócenie czasu pracy.

Może to być czterodniowy tydzień pracy, może być siedmiogodzinny czy wydłużanie urlopów wypoczynkowych, bo wiemy, że szukamy rozwiązań szytych na miarę. Inaczej skrócenie czasu pracy może wyglądać w przemyśle, inaczej w branży kreatywnej, inaczej w biurze, a inaczej w instytucji publicznej - wyjaśniła.

Według niej pilotaż pozwoli sprawdzić, co, gdzie i jak najlepiej działa.

To pierwszy taki pilotaż w tej części Europy. Takie eksperymenty były przeprowadzane w innych państwach, jak Wielka Brytania, Hiszpania i Francja. One zdecydowały się na wprowadzenie najpierw takich pilotaży, a później konkretnych zmian - dodała.

Polityk Lewicy zaznaczyła, że resort chce, aby na koniec trwania pilotażu skrócenie czasu pracy wynosiło 20 proc.

Nabór wniosków od 14 sierpnia

MRPiPS poinformowało na stronie, że pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów testujących nowe modele organizacji pracy. Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia i potrwa do 15 września, wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego generatora dostępnego na stronie internetowej ministerstwa.

Wymagane będą m.in. opis projektu, jego cele, założenia i mierniki, a także przedstawienie sytuacji prawno-finansowej pracodawcy. Więcej informacji na stronie resortu: TUTAJ .

Celem projektu ma być wsparcie pracodawców w poszukiwaniu skutecznych i dopasowanych do specyfiki ich działalności modeli skróconego czasu pracy. Pilotaż ma charakter dobrowolny i elastyczny. Uczestnicy będą mogli zaprojektować własny wariant organizacji pracy odpowiadający firmie i zatrudnionych w niej pracownikom.

Resort przekazał, że maksymalne dofinansowanie jednego projektu może wynieść milion złotych, a koszt przypadający na jednego pracownika nie może przekroczyć 20 tys. złotych.

Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Funduszu Pracy. Kwota przeznaczona na realizację pilotażu w 2025 r. to 10 mln zł, a łączny budżet na kolejne lata - 50 mln zł.

Jacy przedsiębiorcy mogą wziąć udział w pilotażu?

MRPiPS zaznaczyło, że w pilotażu mogą wziąć udział pracodawcy, którzy: prowadzą działalność od co najmniej 12 miesięcy, zatrudniają przynajmniej 75 proc. pracowników na podstawie umów o pracę, obejmą projektem co najmniej połowę załogi, utrzymają zatrudnienie na poziomie nie niższym niż 90 proc. stanu początkowego i zagwarantują, że wynagrodzenia pracowników objętych pilotażem nie zostanie obniżone.

Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji zostanie opublikowana najpóźniej 15 października 2025 r. Pilotaż podzielony jest na trzy etapy: przygotowawczy (do końca 2025 r.), testowy (cały rok 2026) i podsumowujący (do 15 maja 2027 r.).