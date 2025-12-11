​Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym nową wersję planu pokojowego - przekazała w czwartek agencja Reutera, powołując się na ABC News. Ten wariant nie zakłada zakazu wejścia Ukrainy do NATO - podały ukraińskie media.

Wołodymyr Zełenski / Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features / East News

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Media: Nowa wersja planu przekazana USA

"Nowy wariant to nieco zmienione 28 punktów Trumpa, które mają pochodzenie rosyjskie. (...) Obecnie te punkty są rozdzielone na cztery dokumenty" - powiadomił portal ZN.ua. Dziennikarze tego serwisu mieli możliwość zapoznania się z treścią zapisów zamieszczonych w nowej wersji projektu porozumienia. Została ona przekazana Stanom Zjednocznonym - przekazała agencja Reutera, powołując się na ABC News.

Jeden z dokumentów ma być porozumieniem pomiędzy Ukrainą, Rosją, USA i Europą, złożonym z 20 punktów i - w odróżnieniu od poprzedniego planu, liczącego 28 punktów - nie zakłada międzynarodowego uznania strefy zdemilitaryzowanej w Donbasie za terytorium rosyjskie, a także nie przewiduje zakazu wstąpienia Ukrainy do NATO i amnestii dla wszystkich uczestników wojny.

Kolejne dokumenty to ramowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy (trzy punkty), zobowiązania USA wobec NATO (cztery punkty) oraz porozumienie pomiędzy USA i Rosją (12 punktów).

Co nowa wersja zakłada ws. terytoriów?

W kwestii terytoriów sygnatariusze porozumienia mieliby uznać kontrolę Rosji nad Krymem oraz obwodami donieckim i ługańskim, a status tych terenów mógłby zmienić się w przyszłości drogą dyplomatyczną, bez użycia siły.

W odniesieniu do obwodów chersońskiego i zaporoskiego dokument zakłada faktycznie uznanie i zamrożenie obecnej linii frontu.

Rosja miałaby wycofać się z innych terytoriów, jakie kontroluje poza pięcioma wymienionymi regionami.

Elektrownia w Zaporożu, armia i gwarancje bezpieczeństwa

Dokument ma przewidywać także, że Zaporoska Elektrownia Atomowa w Enerhodarze ma pozostawać pod kontrolą nowego właściciela z USA. W myśl porozumienia połowa wytwarzanej tam energii powinna być przekazywana Ukrainie.

Zgodnie z zapisami nowej wersji dokumentu, Ukraina ma mieć możliwość utrzymywania w czasie pokoju armii liczącej 800 tys. żołnierzy (w poprzedniej wersji ten limit wynosił 600 tys.).

Gwarancje bezpieczeństwa mają być oparte na zasadach "zbliżonych do artykułu 5. NATO", a udzielić ich mają USA, NATO i Europa. Plan zakłada także przeprowadzenie wyborów na Ukrainie "jak najszybciej po podpisaniu porozumienia".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił w środę plany odbudowy kraju z szefem resortu finansów USA Scottem Bessentem i innymi wysokimi rangą przedstawicielami władz amerykańskich.

Kolejne negocjacje ze stroną amerykańską na temat planu pokojowego zapowiedział na weekend kanclerz Niemiec Friedrich Merz.