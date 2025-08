Masło czy margaryna? To pytanie, które od lat dzieli polskie stoły. Jedni nie wyobrażają sobie śniadania bez klasycznego smaku masła, inni stawiają na roślinną alternatywę, czyli margarynę. Który wybór jest lepszy dla naszego zdrowia? Przedstawiamy najnowsze opinie ekspertów i wyniki badań.

Masło czy margaryna? Co jest zdrowsze? Eksperci rozwiewają wątpliwości / Shutterstock

Masło to tradycyjny, naturalny produkt z mleka krowiego, ale zawiera sporo cholesterolu, więc warto spożywać je z umiarem.

Margaryna powstaje przemysłowo z olejów roślinnych. Jej skład może się bardzo różnić - są wersje zdrowsze i mniej korzystne, zwłaszcza pod kątem tłuszczów trans.

Zarówno masło, jak i margaryna w nadmiarze mogą szkodzić zdrowiu, sprzyjając stanom zapalnym i podnosząc ciśnienie krwi.

Masło - smak tradycji i naturalny skład

Masło to produkt, który od pokoleń gości na polskich stołach. Wytwarzane z mleka krowiego, jest synonimem tradycji i naturalności. W jego składzie nie znajdziemy sztucznych dodatków - poza naturalnym barwnikiem, beta-karotenem, masło jest produktem czystym, zgodnie z przepisami.

Jednak nie tylko smak i tradycja decydują o wyborze masła. Warto przyjrzeć się także jego wartościom odżywczym.

Jak podkreśla dietetyczka Silke Lorenz-Gürtler w wypowiedzi dla portalu "Focus", masło zawiera około 240 miligramów cholesterolu na 100 gramów - to mniej więcej tyle, ile znajdziemy w jednym jajku. Dla wielu osób jest to argument, który skłania do umiaru w spożywaniu tego tłuszczu.

Margaryna - przemysłowa alternatywa

Margaryna to z kolei produkt przemysłowy, który powstał jako alternatywa dla masła. Jej bazą są oleje płynne oraz tłuszcze stałe - na przykład utwardzany olej słonecznikowy lub tłuszcz kokosowy. To właśnie sposób produkcji i skład margaryny budzą najwięcej emocji i pytań o jej wpływ na zdrowie.

Jak zauważa Lorenz-Gürtler, "ponieważ skład może być bardzo różny, ocena zdrowotna również jest bardzo zróżnicowana". Margaryny mogą zawierać zarówno tłuszcze korzystne dla zdrowia, jak i te, które są niepożądane. Kluczową rolę odgrywa tu obecność tłuszczów trans oraz proporcje kwasów tłuszczowych omega-6.

Tłuszcze - nie taki diabeł straszny, ale...

Zarówno masło, jak i margaryna, to tłuszcze, których nadmiar w diecie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Jak podkreślają lekarze, są to oba tłuszcze, które w naszym organizmie powodują wiele szkód, ponieważ sprzyjają stanom zapalnym i podnoszą ciśnienie krwi.

Dziś już wiadomo, że przewlekłe stany zapalne mogą być przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych - od nadciśnienia, przez nowotwory i demencję, aż po reumatoidalne zapalenie stawów. Szczególnie niebezpieczne są tłuszcze trans, które powstają podczas podgrzewania olejów roślinnych do bardzo wysokich temperatur - nawet 350 stopni Celsjusza.

Tłuszcze trans znajdziemy nie tylko w margarynie, ale także w wielu gotowych produktach spożywczych, szczególnie tych przeznaczonych do smażenia. Ich obecność powinna być dla nas sygnałem ostrzegawczym - warto dokładnie czytać etykiety i wybierać produkty, które nie zawierają tego rodzaju tłuszczów.

Masło czy margaryna? Ekspert radzi, jak wybierać

Wybór między masłem a margaryną wcale nie jest taki prosty. Burkhard Jahn, lekarz zajmujący się medycyną żywieniową i naukowiec z uniwersytetu w Hanowerze, przyznaje, że obecnie częściej sięga po margarynę niż masło - pod jednym warunkiem: "nie wybiera taniej margaryny z dyskontu, lecz produkty ekologiczne i bardzo dokładnie sprawdza skład".

Nie bez znaczenia są także kwestie etyczne i ekologiczne. Kto chce wspierać hodowlę krów zgodną z ich naturą, powinien wybierać masło z oznaczeniem "z chowu pastwiskowego". Z kolei osoby, które z powodów etycznych wolą unikać produktów odzwierzęcych, powinny sięgać po margarynę - ale najlepiej ekologiczną i o jak najprostszym składzie.