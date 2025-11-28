Masowa wycinka i działalność górnicza sprawiły, że lasy deszczowe Kongo - dotąd jeden z największych pochłaniaczy dwutlenku węgla na świecie - stały się jego źródłem. Najnowsze badania opublikowane w "Scientific Reports" wskazują, że ta zmiana może znacząco utrudnić globalną walkę z emisją CO2.

Afrykańskie lasy emitują więcej CO2, niż pochłaniają / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Zespół prof. Heiko Balztera z Uniwersytetu w Leicester przeanalizował dane satelitarne dotyczące koloru, wilgotności i wysokości koron drzew, porównując je z pomiarami terenowymi. Wyniki są niepokojące: w latach 2011-2017 afrykańskie lasy - w tym te na Madagaskarze i w Afryce Zachodniej - traciły rocznie 106 milionów ton biomasy, co przekłada się na emisję około 200 milionów ton CO2. Niewielki przyrost biomasy na sawannach nie był w stanie zrekompensować strat w lasach. O wynikach badań poinformowano w piśmie "Scientific Reports".

Jeszcze niedawno lasy Afryki odpowiadały za pochłanianie aż 20 proc. całkowitego dwutlenku węgla absorbowanego przez rośliny na świecie. Największy udział miały w tym lasy deszczowe Kongo, które rocznie neutralizowały około 600 milionów ton CO2 - ustępując pod tym względem jedynie Amazonii.

Dramatyczna zmiana

Jednak w latach 2010-2017 sytuacja uległa dramatycznej zmianie. Intensywna wycinka drzew oraz szkody spowodowane przez przemysł wydobywczy sprawiły, że lasy Kongo zaczęły emitować więcej dwutlenku węgla, niż go pochłaniają. To poważny cios dla światowych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Naukowcy podkreślają, że utrata zdolności pochłaniania CO2 przez lasy oznacza konieczność jeszcze większego ograniczenia emisji związanych ze spalaniem paliw kopalnych, jeśli świat chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Badanie nie uwzględniło jednak torfowisk pod lasami Kongo, które magazynują około 30 miliardów ton węgla, choć ich roczna absorpcja CO2 jest niewielka.

Podobny problem dotyczy Amazonii, która również przestała być pochłaniaczem CO2. W Brazylii wprowadzono jednak rządowe ograniczenia wylesiania, podczas gdy w Demokratycznej Republice Kongo proceder ten wciąż narasta. Wylesianie napędzają zarówno ubodzy rolnicy, jak i zagraniczne firmy handlujące drewnem.

Podczas szczytu klimatycznego COP30 w Amazonii Brazylia ogłosiła utworzenie Funduszu na Wieczność Lasów Tropikalnych, który ma wspierać kraje tropikalne finansowo za ochronę lasów. Do tej pory zgromadzono jednak zaledwie 6,6 mld dolarów z planowanych 25 mld.