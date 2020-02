Cztery godziny i dwanaście minut. Tyle czasu w internecie spędza średnio jednego dnia polski uczeń. To wniosek z badania NASK, czyli instytutu Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Dziś obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu.

Według ekspertów, jedno z największych zagrożeń współczesnego internetu to tak zwane patotreści. To są nadawcy w sieci, którzy relacjonują na żywo libacje alkoholowe. W takich filmach występuje przemoc, wiele szkodliwych wzorców. 37 procent młodych ludzi deklaruje, że ogląda takie filmy. Zdecydowana większość tych osób mówi, że szuka takich treści, chcą być na bieżąco - komentuje Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 40 procent rodziców przyznaje, że spędza nawet trzy godziny w ciągu dnia po pracy w internecie, korzystając z sieci za pomocą smartffona. Możemy zastanowić się, jaki dajemy przykład dzieciom, skoro nasz jedyny relaks poświęcamy na to, aby scrollować sieć - dodaje Anna Rywczyńska, ekspert NASK.



Oto najciekawsze wnioski z najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, o problematycznym korzystaniu z internetu:

Ponad połowa (52,8%) nastolatków deklaruje, że w ich rodzinach obowiązują zasady dotyczące korzystania z internetu. Najpopularniejsza z nich to zakaz korzystania w czasie posiłków.

Ponad połowa (54,4%) młodych ludzi miała kontakt z niebezpiecznymi treściami w internecie. Niemal co trzeci badany widział w sieci sceny okrucieństwa i przemocy, a co czwarty - treści dotyczące sposobów samookaleczania się, materiały pornograficzne oraz zachęcające do obrażania innych lub dyskryminujące.

Nastolatki problematycznie używające internetu istotnie częściej korzystają z portali społecznościowych i udostępniają na nich zdjęcia, oglądają filmiki i śmieszne obrazki. Ponadto istotnie częściej słuchają muzyki online, ściągają pliki, oglądają filmy i seriale oraz robią zakupy przez internet. W przypadku gier internetowych jedyną różnicą istotną statystycznie między użytkownikami normatywnymi a problematycznymi jest granie w gry hazardowe online.