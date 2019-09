Jak wynika z badań Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: ponad 40 procent dwulatków w Polsce regularnie korzysta z internetu, ponad 80 procent dzieci w wieku 9-17 lat robi to codziennie.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do drugiego roku życia dziecko w ogóle nie powinno korzystać z urządzeń ekranowych. Dopuszczalna norma dla dzieci powyżej drugiego roku życia to 15 minut dziennie, dla jeszcze starszych - nie więcej niż pół godziny dziennie. Kontakt najmłodszych dzieci z urządzeniami elektronicznymi to na początku głównie bajki, wraz z rosnącą samodzielnością zaczynają korzystać z gier, aplikacji i internetu.

Według danych EU Kids Online 2018, ponad 82 procent osób w wieku 9-17 lat korzysta z sieci codziennie.

Ponieważ nie ma możliwości, aby uniemożliwić dzieciom korzystanie z urządzeń elektronicznych, szczególnie ważna jest troska o ich bezpieczeństwo w sieci. Rodzice i opiekunowie muszą być świadomi zagrożeń, jakie mogą spotkać ich dzieci przy codziennym korzystaniu z internetu. Jak wynika z nadań NASK i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - rodzicie nie wiedzą ile czasu dzieci spędzają w internecie oraz nie kontrolują treści z jakich korzystają.

Bezpośrednim zagrożeniem dla dzieci, z którego rodzice często nie zdają sobie sprawy, jest przemoc rówieśnicza, coraz częściej przenoszona się do internetu. Aż jedna piąta uczestników badania potwierdziła, że doświadczyła w internecie poniżania i ośmieszania przez rówieśników, jedna trzecia przyznała, że była wyzywana.

Rodzice muszą pamiętać, jakie zagrożenia czekają w sieci / Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę / Internet

Nie ma jednego sposobu gwarantującego bezpieczeństwo dziecka w sieci. Podstawą jest wzajemne zaufanie i przekonanie dziecka, że może zwrócić się do opiekuna w każdej sytuacji, która budzi jego niepokój.

Wskazane jest ustalenie zasad korzystania z urządzeń elektronicznych, najlepiej jeśli dotyczą one wszystkich domowników oraz zaproponować dziecku równie atrakcyjne alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Prawie połowa badanych dzieci i nastolatków przyznała, że nie miała w szkole lekcji na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z internetu.