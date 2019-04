Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega - maluchy do 2. roku życia w ogóle nie powinny patrzeć na ekrany urządzeń elektronicznych. Natomiast dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5 lat nie powinny spędzać przed nimi więcej niż godzinę dziennie. Zalecana jest aktywność fizyczna i długi sen - te zachowania pozwolą kształtować u najmłodszych dobre nawyki na długie lata.

WHO alarmuje: Ekrany elektroniczne nie są dla dzieci / www.pixabay.com / Internet

Dzieciom w wieku od dwóch do czterech lat nie powinno się pozwolić na więcej, niż jedną godzinę siedzenia przed ekranem dziennie (sedentary screen time), zaś niemowlęta w wieku poniżej jednego roku nie powinny być w ogóle narażone na ekrany elektroniczne - podała we środę WHO.

Jako "sedentary screen time" autorzy określają oglądanie telewizji i filmów oraz grę w gry komputerowe.

Zdrowa aktywność fizyczna, siedzący tryb życia i nawyki dotyczące snu są ustalane na wczesnym etapie życia, co daje możliwość kształtowania nawyków w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości - można przeczytać w wytycznych WHO dla państw członkowskich.

Dzieci w wieku od roku do czterech lat powinny spędzić co najmniej trzy godziny na różnych aktywnościach fizycznych rozłożonych w ciągu dnia. Niemowlęta poniżej roku życia powinny raczkować i unikać wszelkich ekranów.

Według stanowiska WHO bycie nieaktywnym jest głównym czynnikiem ryzyka dla śmiertelności (wynikającego ze wzrostu współczynnika umieralności) i napędza globalny wzrost nadwagi oraz otyłości.

Już w raporcie sprzed dwóch lat WHO stwierdziła, że liczba otyłych dzieci i młodzieży na świecie w ciągu ostatnich 40 lat wzrosła dziesięciokrotnie (do 120 milionów), a wzrost ten przyspieszył w krajach o niskich i średnich dochodach, zwłaszcza w Azji.

Nadmierna masa ciała może prowadzić do chorób, w tym cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i niektórych nowotworów.

Wczesne dzieciństwo to okres szybkiego rozwoju fizycznego i poznawczego, w trakcie którego kształtowane są nawyki, a rutyna rodzinnego stylu życia może być modyfikowana - czytamy w wytycznych, opartych na dowodach z setek badań, przeprowadzonych w Australii, Kanadzie, Afryce Południowej i Stanach Zjednoczonych.

Tymczasem - jak zaznacza WHO - spędzanie czasu w pozycji siedzącej: jazda samochodem zamiast chodzenia czy jazdy na rowerze, siedzenie w szkolnej ławce, oglądanie telewizji lub granie w niewymagające fizycznej aktywności gry na ekranie są coraz bardziej powszechne i wiążą się ze słabymi wynikami zdrowotnymi.

Przewlekły niedobór snu u dzieci jest związany z nadmierną akumulacją tłuszczu, mierzoną na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI). Krótszy sen wiąże się z oglądaniem telewizji i czasem spędzonym na grach komputerowych.

Jak zaznaczają eksperci WHO, poprawa aktywności fizycznej, ograniczenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej i dłuższy czas snu małych dzieci przyczynią się do poprawy ich zdrowia fizycznego, zmniejszą ryzyko rozwoju otyłości w dzieciństwie i związanych z nią chorób niezakaźnych w późniejszym życiu oraz poprawią zdrowie psychiczne i samopoczucie.