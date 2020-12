Zwyczaj kołysania dzieci do snu towarzyszy nam od niepamiętnych czasów, drgania samochodu, czy pociągu często usypiają nas bez względu na wiek, teraz okazuje się, że z pomocą drgań można usypiać także... muszki owocowe. Po co? Po to, by badać sen, którym w przypadku tych owadów sterują podobne mechanizmy, jak u nas. Jak piszą na łamach czasopisma "Cell Reports" naukowcy z Thomas Jefferson University delikatne drgania sprawiają, że muszki wysypiają się niejako na zapas.

