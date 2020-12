Lądownik chińskiej sondy księżycowej Chang'e-5 jest już na powierzchni Srebrnego Globu. O sukcesie manewru lądowania informują chińskie media. Sonda ma pobrać próbki księżycowego gruntu i dostarczyć je na Ziemię. Chiny chcą dołączyć do Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, które jako jedyne do tej pory kraje zdołały takie zadania wykonać. To wstęp do przyszłej chińskiej misji marsjańskiej.

