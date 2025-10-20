Amerykańska firma InventWood wprowadziła na rynek innowacyjny materiał budowlany. To wzmocnione na poziomie molekularnym drewno, które jest nawet dziesięć razy mocniejsze od stali i sześciokrotnie od niej lżejsze. Nowa technologia może zrewolucjonizować branżę budowlaną i przyczynić się do ograniczenia emisji CO2.

Superdrewno jest 10 razy mocniejsze od stali i 6 razy lżejsze.

Nowy materiał pozwala na budowę lżejszych i bardziej odpornych na trzęsienia ziemi konstrukcji.

Superdrewno jest odporne na grzyby, owady oraz ogień, co potwierdzają testy.

Naukowcy od lat poszukiwali sposobu na wzmocnienie drewna, jednego z najstarszych materiałów budowlanych. Przełom nastąpił w 2017 roku, gdy zespół badawczy pod kierunkiem prof. Liangbinga Hu opracował metodę chemicznego wzmacniania celulozy - głównego składnika drewna. Dzięki temu powstał materiał o wytrzymałości przewyższającej większość metali konstrukcyjnych.

Superdrewno - właściwości i zastosowania

Proces produkcji superdrewna polega na gotowaniu drewna w specjalnej kąpieli chemicznej, a następnie prasowaniu go na gorąco. W efekcie drewno staje się znacznie gęstsze i bardziej odporne na uszkodzenia.

Początkowo nowy materiał ma być wykorzystywany do produkcji desek tarasowych i okładzin zewnętrznych. W kolejnych latach planowane jest jego zastosowanie w panelach ściennych, podłogach i meblach.

Przyszłość budownictwa

Eksperci podkreślają, że drewno konstrukcyjne już teraz konkuruje ze stalą, jednak branża budowlana ostrożnie podchodzi do nowości. Superdrewno może zmienić ten trend, umożliwiając budowę większych i trwalszych obiektów z drewna. Dodatkowo, materiał magazynuje dwutlenek węgla, co czyni go atrakcyjnym wyborem z punktu widzenia ochrony środowiska.

Według przedstawicieli InventWood, celem firmy jest stworzenie materiału konkurencyjnego wobec stali, zarówno pod względem wytrzymałości, jak i kosztów produkcji.

Z chemicznego i praktycznego punktu widzenia jest to drewno - wyjaśnił dyrektor generalny InventWood, Alex Lau. Teoretycznie możemy użyć każdego rodzaju materiału drewnianego. W praktyce przeprowadziliśmy testy z 19 różnymi gatunkami drewna, a także z bambusem, i udało nam się to na każdym z nich - dodał.

Nowy materiał jest do 20 razy mocniejszy niż zwykłe drewno i do 10 razy bardziej odporny na wgniecenia. Jest też odporny na grzyby i owady. Uzyskuje również najwyższą ocenę w standardowych testach odporności ogniowej.