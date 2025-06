W najnowszym wydaniu czasopisma „Nutrition and Cancer” opublikowano badanie przeprowadzone przez naukowców z Brazylii, które dostarcza obiecujących wyników dotyczących zwiększenia skuteczności chemioterapii u kobiet cierpiących na raka piersi poprzez suplementację witaminy D.

Suplementacja witaminy D a skuteczność chemioterapii – nowe odkrycia z Brazylii / Shutterstock

Znaczący postęp w leczeniu raka piersi

Badanie przeprowadzone przez zespół z Facultad de Medicina de Botucatu Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" w Sao Paulo skupiło się na 80 kobietach, które skończyły 45. rok życia i były leczone z powodu raka piersi. Wszystkie uczestniczki zostały poddane chemioterapii neoadjuwantowej, czyli terapii podawanej przed operacją w celu zwiększenia jej efektywności. Kobiety zostały podzielone na dwie grupy: pierwsza otrzymywała codziennie 2000 IU witaminy D, natomiast druga - placebo.

Imponujące wyniki suplementacji

Po sześciu miesiącach obserwacji stwierdzono, że u 43 proc. kobiet zażywających witaminę D nastąpiło cofnięcie się choroby, w porównaniu z 24 proc. w grupie otrzymującej placebo.

Nawet w takiej małej grupie pacjentek mogliśmy zaobserwować znaczne różnice w odpowiedzi na chemioterapię - skomentował Eduardo Carvalho-Pessoa, jeden ze współautorów pracy.

Podkreślił również, że stosowana dawka witaminy D była niższa niż zazwyczaj rekomendowana do korekty niedoborów, co czyni wyniki jeszcze bardziej znaczącymi.

Niedobór witaminy D – powszechny problem

Większość uczestniczek badania zmagała się z silnym niedoborem witaminy D, co jest powszechnym problemem w populacji. Suplementacja pozwoliła na systematyczny wzrost poziomu witaminy w organizmie, co mogło przyczynić się do lepszych wyników leczenia. Witamina D, będąca łatwo dostępną i niedrogą opcją, może zatem stanowić ważne wsparcie w terapii raka piersi.

Dalsze badania są konieczne

Pomimo obiecujących wyników, naukowcy podkreślają potrzebę przeprowadzenia dalszych badań w większej grupie pacjentek, aby potwierdzić skuteczność suplementacji witaminy D jako metody wspomagającej chemioterapię. Witamina D, niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania wielu układów w organizmie, może okazać się kluczem do skuteczniejszego leczenia raka piersi.

Zalecenia dotyczące suplementacji witaminy D

W świetle badań i aktualnych zaleceń, dorosłym w wieku 19-75 lat rekomenduje się przyjmowanie 1000-2000 IU witaminy D dziennie.

Chociaż odpowiednia ekspozycja na słońce może dostarczyć część potrzebnej dawki, suplementacja jest zalecana jako dodatkowe wsparcie, zwłaszcza w kontekście potencjalnych korzyści w leczeniu raka piersi.

Uwaga! Nadmiar witaminy D może prowadzić do hiperkalcemii, tj. zbyt wysokiego poziomu wapnia w organizmie. Może to powodować takie objawy jak: