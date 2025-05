Kawa to dla wielu nieodłączny element poranka i codziennego rytuału. Aromatyczny napój pobudza, poprawia koncentrację i dodaje energii. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że kawa w połączeniu z niektórymi produktami może nie tylko osłabić ich działanie, ale nawet zaszkodzić. Eksperci ostrzegają: są produkty, których lepiej nie łączyć z filiżanką małej czarnej. Których? Podpowiadamy

Eksperci ostrzegają: są produkty, których lepiej nie łączyć z kawą, fot. PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Kawa i żelazo - ryzyko niedoborów

Kawa, którą pijemy do posiłku bogatego w żelazo (np. z czerwonym mięsem, szpinakiem czy roślinami strączkowymi) może utrudniać wchłanianie tego pierwiastka.

Zawarte w kawie polifenole i kofeina hamują przyswajanie żelaza niehemowego, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do niedoborów, szczególnie u osób z anemią lub kobiet w ciąży. Nawet jedna filiżanka kawy wypita do posiłku może obniżyć wchłanianie żelaza nawet o 40-60 procent.

Specjaliści zalecają, by kawę pić co najmniej godzinę po posiłku, zwłaszcza jeśli dieta jest uboga w żelazo lub istnieje ryzyko niedokrwistości.

Warto również pamiętać, że podobny efekt mają herbata i kakao, dlatego osoby zmagające się z niedoborami powinny zwracać uwagę na to, czym popijają posiłki.

Kawa i leki oraz suplementy - ostrożność wskazana

Nie każdy wie, że kawa może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami i suplementami diety. Przykładem są preparaty nie tylko z żelazem, ale także magnezem czy witaminą D. Kawa może obniżać ich skuteczność, utrudniając wchłanianie tych składników z przewodu pokarmowego.

Podobnie jest z niektórymi lekami na tarczycę, antybiotykami czy lekami przeciwdepresyjnymi - kawa może przyspieszać ich metabolizm lub zmieniać ich działanie, co może prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych.

Warto zawsze zapoznać się z ulotką i skonsultować z lekarzem, kiedy najlepiej przyjmować leki, by nie osłabić ich działania. Najbezpieczniej jest zachować co najmniej godzinny odstęp między przyjęciem leku a wypiciem kawy.

Kawa i witaminy z grupy B - uważaj na niedobory

Kawa, zwłaszcza wypijana w dużych ilościach, może przyczyniać się do wypłukiwania z organizmu witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego i witaminy B12. Te witaminy są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, produkcji czerwonych krwinek oraz metabolizmu energetycznego.

Osoby na diecie roślinnej, kobiety w ciąży oraz osoby starsze są szczególnie narażone na niedobory tych składników, dlatego powinny zwracać uwagę na ilość spożywanej kawy.

Jeśli suplementujesz witaminy, nie popijaj ich kawą i zachowaj odstęp czasowy. Warto także zadbać o zróżnicowaną dietę, bogatą w naturalne źródła witamin z grupy B.

Kawa i wapń - niekorzystne połączenie

Podobnie jak w przypadku żelaza, kawa może utrudniać wchłanianie wapnia z pożywienia, co jest szczególnie istotne dla osób dbających o zdrowie kości. Długotrwałe łączenie kawy z produktami mlecznymi lub suplementami wapnia może prowadzić do osłabienia kości i zwiększać ryzyko osteoporozy, zwłaszcza u kobiet po menopauzie i osób starszych.

Kofeina zawarta w kawie przyspiesza wydalanie wapnia z organizmu, co dodatkowo potęguje ten efekt. Eksperci zalecają, by osoby zagrożone osteoporozą zachowały szczególną ostrożność i nie popijały suplementów wapnia kawą, a także ograniczyły ilość spożywanej kofeiny.

Warto również zadbać o odpowiednią podaż witaminy D, która wspomaga wchłanianie wapnia.

Kawa a witamina C - jak nie stracić cennych składników?

Warto również zwrócić uwagę na połączenie kawy z witaminą C. Spożywanie kawy lub innych napojów zawierających kofeinę, takich jak herbata, może obniżać wchłanianie witaminy C (kwasu askorbinowego) w organizmie.

Eksperci podkreślają, że kofeina zmniejsza biodostępność tej witaminy, przez co organizm przyswaja ją w mniejszych ilościach. Jeśli suplementujesz witaminę C lub zależy Ci na jej skutecznym działaniu, najlepiej zachować co najmniej dwugodzinny odstęp między wypiciem kawy a przyjęciem suplementu.

Warto także pamiętać, by nie łączyć witaminy C z witaminą B12 - zalecany jest kilkugodzinny odstęp. Osoby przyjmujące leki, zwłaszcza antyzakrzepowe, przeciwwirusowe czy hormonalne, powinny przed rozpoczęciem suplementacji skonsultować się z lekarzem. Dzięki temu można uniknąć niepożądanych interakcji i w pełni wykorzystać korzyści płynące z diety oraz suplementacji.