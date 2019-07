Nasi przodkowie mogli wyjść z Afryki ponad 150 tysięcy lat wcześniej, niż do tej pory przypuszczaliśmy. Przekonują o tym najnowsze badania czaszek, znalezionych w greckiej jaskini jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia. Wtedy uznano je za szczątki neandertalczyków, teraz okazuje się, że jedna z nich należała już prawdopodobnie do przedstawiciela Homo sapiens. Międzynarodowy zespół naukowców, pod kierunkiem badaczy z Tybingi i Aten, pisze o tym w najnowszym numerze czasopisma "Nature".



Południowo-wschodnia część Europy była od dawna uznawana za możliwy korytarz migracji ludzi z terenów Afryki w kierunku Europy i Azji. Najstarsze znajdywane tam szczątki Homo sapiens pochodziły sprzed 50 tysięcy lat, dlatego uważano, że właśnie wtedy migracja ta zakończyła się sukcesem. Inne, starsze szczątki z tych terenów należały do naszych kuzynów, neandertalczyków. Dwie mocno zniszczone czaszki, znalezione w greckiej jaskini Apidma uznano właśnie za jedne z ich pozostałości.

Najnowsze badania, wykorzystujące metody wirtualnej rekonstrukcji i radiometrii izotopów uranu rzucają na ich pochodzenie zupełnie nowe światło. Czaszka oznaczona jako Apidma 2 pochodzi sprzed 170 tysięcy lat i ma cechy typowe dla neandertalczyków. Czaszka Apidma 1 jest o ponad 40 tysięcy lat starsza i wykazuje połączenie cech bardziej pierwotnych i nowoczesnych, typowych dla Homo sapiens. To sugeruje, że w epoce tak zwanego środkowego plejstocenu oba gatunki były już na tych terenach obecne. Takie wnioski przesuwają czas migracji ludzi pierwotnych z Afryki do Europy aż o ponad 150 tysięcy lat.

Zdaniem autorów pracy, badaczy między innymi z Eberhard Karls University of Tübingen i National and Kapodistrian University of Athens, nowe wyniki wspierają hipotezę, że Homo sapiens podejmowali na przestrzeni dziesiątków tysięcy lat wiele prób tych migracji, z których tylko niektóre kończyły się powodzeniem. Udane próby pozwalały im jednak już 210 tysięcy lat temu zawędrować dalej, niż myśleliśmy. Oba gatunki przez wiele tysiącleci współistniały na terenach Europy, nawet mieszały się, Homo sapiens ostatecznie zdominował nasz kontynent 45-35 tysięcy lat temu. Ponowne badania wcześniej znalezionych szczątków mogą pomóc lepiej poznać tę historię.