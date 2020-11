Codzienny wysiłek fizyczny, nawet tak zwyczajny jak wchodzenie po schodach, przyczynia się do poprawy naszego nastroju - przekonują na łamach czasopisma "Science Advances" naukowcy z Karlsruhe Institute of Technology (KIT) i Central Institute of Mental Health (CIMH) w Mannheim. Okazuje się przy tym, że efekt jest szczególnie wyraźny u osób ze skłonnościami do zaburzeń psychicznych. Zdaniem autorów pracy, zwiększenie ilości ruchu, choćby przechodzenie dodatkowo jednego przystanku tramwajowego, czy autobusowego może pomóc zredukować niekorzystne dla naszej psychiki skutki pandemicznych ograniczeń, zwłaszcza w okresie zimowym.

