Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku mocno wzrosły w reakcji na postanowienie Sądu ds. Handlu Zagranicznego USA. Decyzją sądu zablokowane zostały taryfy celne globalnie nałożone przez Donalda Trumpa.

Ceny ropy idą w górę po zablokowaniu przez sąd decyzji Donalda Trumpa / Shutterstock

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 62,85 USD, wyżej o 1,63 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 65,86 USD za baryłkę, po zwyżce o 1,48 proc.

Rynki przyjęły wiadomość o postanowieniu amerykańskiego sądu w sprawie nielegalności ceł jako krótkoterminową pozytywną wiadomość dla podejmowania ryzyka - mówi cytowany przez PAP Chris Weston, szef działu badań w Pepperstone Group Ltd.

Traderzy na giełdach paliw nadal pozostają świadomi dynamiki dotyczącej podaży ropy w związku ze spotkaniem OPEC+ - dodaje.

Wideokonferencja OPEC+ odbędzie się 31 maja, a kraje z kartelu określą poziomy produkcji ropy na lipiec.

Grupa odbyła w ubiegłym tygodniu wstępne rozmowy ws. poziomów dostaw ropy i rozważa jako jedną z opcji zwiększenie dostaw ropy w lipcu - o 411 tys. baryłek dziennie.

Od czego zależą ceny ropy?

Ceny ropy naftowej to jeden z kluczowych wskaźników światowej gospodarki. Ich poziom kształtowany jest przez szereg czynników, zarówno globalnych, jak i lokalnych. Najważniejsze z nich to relacja podaży do popytu - im większe wydobycie i zapasy, tym ceny mogą być niższe. Z kolei wzrost zapotrzebowania, zwłaszcza w okresach ożywienia gospodarczego, zwykle prowadzi do podwyżek.

Ogromny wpływ na ceny mają także wydarzenia geopolityczne. Konflikty zbrojne, sankcje czy napięcia polityczne w krajach produkujących ropę, takich jak Rosja czy państwa Bliskiego Wschodu, często powodują gwałtowne wahania na rynku. Istotne są również decyzje OPEC i innych dużych producentów, którzy poprzez ustalanie limitów wydobycia starają się stabilizować ceny surowca.

Nie bez znaczenia pozostaje kurs dolara amerykańskiego, w którym wyceniana jest ropa. Wzrost wartości dolara może ograniczać popyt na surowiec poza USA. Na ceny wpływają także czynniki spekulacyjne, poziom zapasów, postęp technologiczny oraz rozwój alternatywnych źródeł energii.

Wszystko to sprawia, że ceny ropy są wyjątkowo podatne na zmiany i często reagują na nawet pojedyncze wydarzenia na świecie.

Dlaczego cena ropy ma duże znaczenie?

Ceny ropy naftowej mają kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki. Wzrost cen surowca przekłada się bezpośrednio na wyższe koszty paliw, transportu i produkcji energii, co odczuwają zarówno przedsiębiorstwa, jak i zwykli konsumenci. Droższa ropa oznacza wyższe ceny na stacjach benzynowych i w sklepach, a także może napędzać inflację.

Dla krajów eksportujących ropę wysokie ceny to większe wpływy do budżetu, natomiast dla państw importujących - wyzwanie w postaci rosnących kosztów gospodarczych. Wahania cen ropy wpływają także na rynki finansowe i decyzje inwestorów na całym świecie. Eksperci podkreślają, że sytuacja na rynku ropy jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących globalną koniunkturę gospodarczą.

Sąd podważa decyzję Trumpa

Sąd ds. Handlu Zagranicznego USA uznał za nielegalne większość globalnych ceł nałożonych przez Donalda Trumpa i je zablokował.

Decyzja była jednomyślna, a sąd stanął po stronie demokratycznych stanów i małych firm, które zaskarżyły Donalda Trumpa o niesłuszne powołanie się przez niego na stan wyjątkowy, aby uzasadnić większość wprowadzanych opłat.