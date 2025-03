To skandal, ponieważ na świecie nie ma tak wielu miejsc oblężniczych z czasów Imperium Rzymskiego, które są tak dobrze zachowane jak to - powiedział o zniszczeniach dyrektor wykopalisk, archeolog Eduardo Peralta.

Na terenie zniszczonego obiektu znaleziono wcześniej m.in. ok. 3 tys. grotów strzał oraz pocisk katapultowy, co według archeologów mówi o skali oblężenia, w którym brało udział ok. 5 tys. rzymskich żołnierzy.

Wojny kantabryjskie to konflikt pomiędzy cesarstwem rzymskim a plemionami Kantabrów i Asturów z lat 29-19 p.n.e. Stanowiły one ostatnią fazę podboju przez Rzymian Półwyspu Iberyjskiego.