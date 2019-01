Po 2300 latach tajemnica śmierci Aleksandra Wielkiego mogła doczekać się właśnie rozwiązania. Jeśli jednak jest prawdziwe - okazuje się dość dramatyczne. Dr Katherine Hall z University of Otago Dunedin School of Medicine w Nowej Zelandii na podstawie analizy dostępnych danych twierdzi, że król Macedonii i wybitny wojownik został... pogrzebany żywcem. Według niej cierpiał on na ostrą chorobę autoimmunologiczną: niszczący włókna nerwowe zespół Guillaina-Barrégo, wywołany prawdopodobnie infekcją bakterią Campylobacter pylori. Objawy tej choroby miały doprowadzić do omyłkowego uznania Aleksandra Wielkiego za zmarłego.

Pomnik Aleksandra Wielkiego w pobliżu Jerycha /ABIR SULTAN /PAP/EPA

