Badania DNA rozwiewają wątpliwości co do tożsamości Rudolfa Hessa, zastępcy Hitlera, który w 1941 roku poleciał do Szkocji, został uwięziony, osądzony w Norymberdze i skazany na dożywocie. Jak pisze na swej stronie internetowej czasopismo "New Scientist" porównanie genomu z próbki krwi pobranej od osadzonego w Spandau w Berlinie więźnia numer 7 z DNA żyjącego potomka Hessa potwierdziło, że karę dożywocia odsiedział do 1987 ten, który powinien, a teoria spiskowa, że skazano sobowtóra okazała się nieprawdziwa.

REKLAMA