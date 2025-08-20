​Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło ósmą edycję konkursu dotacyjnego z programu Infostrateg, który umożliwia przedsiębiorcom i naukowcom staranie się o granty na rozwój projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję, a także algorytmy uczenia maszynowego.

AI zaprognozuje ruch turystyczny za pieniądze z Unii Europejskiej (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

O sprawie pisze w środę "Puls Biznesu". Gazeta podkreśla, że "dofinansowanie pomoże przedsiębiorcom i naukowcom opracować rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję i technologię blockchain w branży turystycznej".

"W puli są 44 miliony złotych" - czytamy w publikacji.

Według "PB" o granty będą mogły ubiegać się firmy, jednostki naukowe i konsorcja składające się maksymalnie z trzech wspomnianych podmiotów.

Znamy czas na realizację przedsięwzięcia

Dziennik zwraca uwagę na to, że dofinansowanie ma pokryć koszty badań podstawowych, przemysłowych, prace przedwdrożeniowe i eksperymentalne prace rozwojowe. "Te ostatnie powinny być obowiązkową częścią projektu. Beneficjenci dotacji będą musieli rozpocząć przedsięwzięcia najpóźniej 1 czerwca 2026 r. i zrealizować je w ciągu 40 miesięcy" - pisze "Puls Biznesu".

Dodano, że NCBR czeka na projekty polegające na stworzeniu platformy monitorującej ruch turystyczny na terenie naszego kraju. Narzędzie te ma posłużyć m.in. przedsiębiorcom z branży turystycznej i transportowej do analizy atrakcyjności ich oferty oraz dostosowania jej do oczekiwań klientów.