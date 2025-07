Londyn to nie tylko Big Ben i czerwone autobusy. Dla fanów muzyki to miasto pełne ikonicznych miejsc znanych z okładek legendarnych płyt – od słynnego przejścia przy Abbey Road po monumentalną Battersea Power Station z albumu "Animals" zespołu Pink Floyd. Ruszamy w niezwykłą podróż śladami muzycznych historii zapisanych w przestrzeni miasta.

Battersea Power Station / Marek Gładysz / RMF FM

"Najsławniejsze przejście dla pieszych na świecie" - tak określane są pasy na londyńskiej ulicy Abbey Road, które widnieją na okładce sławnej płyty zespołu The Beatles. Już od ponad pół wieku przyciągają one niezmiennie tłumy fanów z całego świata.

Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że najlepiej wybrać się na Abbey Road przed południem w powszedni dzień tygodnia, bo po południu czy w weekendy trzeba czasami wręcz czekać w kolejce, by zrobić sobie zdjęcie na sławnym przejściu dla pieszych.

Do tego stopnia, że ulica czasem zostaje zablokowana, zdenerwowani kierowcy trąbią, a niewzruszeni turyści maszerują po pasach - tak, jak robili to Beatlesi na okładce płyty "Abbey Road", co chwila pozując.