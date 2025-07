Jennifer Lopez po 13 latach ponownie wystąpi w Polsce. W piątek, 25 lipca, na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbędzie się długo wyczekiwany koncert światowej gwiazdy muzyki pop. Fani mogą spodziewać się spektakularnego widowiska, pełnego hitów, tańca i niespodzianek.

Jennifer Lopez wraca do Polski! / Rex Features/EAST NEWS / East News

Powrót po latach

Jennifer Lopez, jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek na świecie, po raz pierwszy od 2012 roku zaśpiewa dla polskiej publiczności. Jej koncert w Warszawie to część międzynarodowego tournée "Up All Night", które przyciąga tłumy fanów na całym świecie. Na PGE Narodowym pojawi się około 72 tysiące widzów, którzy usłyszą takie przeboje jak "Jenny from the Block" czy "Waiting for Tonight".

Organizatorzy zapowiadają widowisko na najwyższym poziomie - nie zabraknie efektownych układów tanecznych i największych hitów z całej kariery Lopez. Fani, którzy zakupili bilety z opcją wcześniejszego wejścia, będą mogli pojawić się na stadionie już od godziny 17:00. Pozostali uczestnicy wejdą pół godziny później. Przed gwiazdą wieczoru wystąpi AntoNetta, czyli Cristina Pasaroiu - rumuńska DJ-ka, kompozytorka i sopranistka, znana z łączenia muzyki techno z klasyką.

Koncert Jennifer Lopez rozpocznie się o 20:00 i potrwa około półtorej godziny.

Wymagania gwiazdy, kontrowersje i życie prywatne

Jak ujawnili organizatorzy, na liście wymagań 56-letniej artystki znalazło się aż siedem garderób urządzonych w stylu glamour. Po warszawskim koncercie Lopez odwiedzi jeszcze m.in. Bukareszt, Abu Zabi i Stambuł, a jej tournée zakończy się 12 sierpnia na Sardynii.

Ostatnie występy Jennifer Lopez wzbudziły sporo emocji - zarówno za sprawą zmysłowej choreografii, jak i osobistych zwierzeń artystki. Podczas koncertu w Hiszpanii wokalistka odpowiedziała na transparent jednego z fanów, który postanowił zaproponować piosenkarce małżeństwo... Myślę, że z tym skończyłam. Kilka razy próbowałam i nie wyszło - zareagowała wówczas błyskawicznie J. LO.

Według zagranicznych mediów, Lopez pracuje obecnie nad nowym albumem, w którym ma opowiedzieć o głośnym rozstaniu z Benem Affleckiem. Para pobrała się w 2022 roku, jednak po dwóch latach małżeństwa piosenkarka złożyła pozew o rozwód.