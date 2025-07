Prezes PiS Jarosław Kaczyński ostro skrytykował powołanie Waldemara Żurka na stanowisko ministra sprawiedliwości. Jego zdaniem to „pewnego rodzaju prowokacja” i zapowiedź polityki, która „kompletnie nie będzie liczyła się z prawem”. Nowy minister zapowiada natomiast przywrócenie praworządności i ochronę niezależnych sędziów. Kaczyński nie zostawił również suchej nitki na nominacji Radosława Sikorskiego.

Jarosław Kaczyński raczej sceptyczny wobec nominacji rządowych... / Marcin Obara / PAP

Kaczyński: „To prowokacja i zapowiedź polityki bez żadnych oporów”

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński nie szczędził słów krytyki wobec nominacji Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Nominacja Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości, to pewnego rodzaju prowokacja i zapowiedź polityki, która kompletnie nie będzie liczyła się z prawem - ocenił Kaczyński. Dodał, że jego zdaniem "prawo to już było bardzo ostro łamane, a teraz będzie to jeszcze dalej posunięte".

Prezes PiS zwrócił uwagę na przeszłość nowego ministra: Życiorys tego pana, nie tylko ten polityczny, związany z aktywizmem skądinąd zakazanym sędziom przez prawo, ale także ten odnoszący się do pewnych elementów jego osobistych sytuacji wartych sprawdzenia, na przykład skąd ma 20 nieruchomości - to niełatwe z zarobków sędziego.

Kaczyński zapowiedział także zdecydowaną reakcję opozycji: Będziemy zdecydowanie się temu przeciwstawiać i to piętnować. Będziemy szukali różnych możliwości zatrzymania tych akcji, a kiedy w Polsce - o czym jestem przekonany - nastąpi zmiana, to ci ludzie muszą się liczyć z prawnymi następstwami tych działań, bo one są bardzo często. Nie mówię, że wszystkie, ale duża część z nich jest opisana w Kodeksie karnym.

Waldemar Żurek: „Przywrócimy praworządne państwo”

W czwartek w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda powołał na wniosek premiera Waldemara Żurka na stanowisko ministra sprawiedliwości. Po uroczystości zaprzysiężenia nowy minister zapowiedział: Zrobię wszystko, by przywrócić praworządne państwo, żeby przywrócić zasady trójpodziału władzy i jednocześnie przestrzegać konstytucji i wszystkich traktatów międzynarodowych, które Polskę wiążą.

Minister Żurek odniósł się także do kwestii niezależności sędziów i prokuratorów. Nie mamy dzisiaj Krajowej Rady Sądownictwa, która by objęła takie osoby konstytucyjną ochroną, dlatego będę reagował na takie sytuacje z całą stanowczością.

W okresie rządów Zjednoczonej Prawicy sędzia Żurek był jednym z najgłośniejszych krytyków działań ówczesnych władz w wymiarze sprawiedliwości i miał m.in. postępowania dyscyplinarne. Teraz, jako minister sprawiedliwości, zapowiada odbudowę zaufania do instytucji państwowych i ochronę niezależności sędziów.

Zmiany w rządzie: Sikorski wicepremierem, Żurek ministrem sprawiedliwości

Premier Donald Tusk ogłosił w środę skład rządu po rekonstrukcji. Radosław Sikorski, dotychczasowy szef MSZ, został także wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy zagraniczne, w tym europejskie. Waldemar Żurek, sędzia z Krakowa, zastąpił Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Jarosław Kaczyński skomentował te zmiany krytycznie, zwłaszcza w kontekście obecności Radosława Sikorskiego w rządzie. Według mnie Sikorski to człowiek, którego obecność w życiu publicznym w Polsce jest nieporozumieniem.

Odniósł się także do przeszłej współpracy z Sikorskim: To był rząd nastawiony na koalicję z PO, no więc do takiego rządu się nadawał - powiedział Kaczyński.