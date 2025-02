Sae-ron Kim nie żyje. 24-letnia południowokoreańska aktorka była znana z ról w takich produkcjach, jak "Człowiek znikąd" i serial Netfliksa "Bloodhounds". "Ciało aktorki zostało odnalezione w jej domu w Seulu w niedzielę. Trwa śledztwo w sprawie okoliczności jej śmierci" - poinformował serwis New York Post.

Sae-ron Kim, zdj. archiwalne / PAP, Yonhap / PAP

To przyjaciółka Sae-ron Kim odnalazła w niedzielę 16 lutego ciało aktorki w jej domu.

Pojawiła się tam zaniepokojona nieobecnością gwiazdy na umówionym spotkaniu. Według agencji Reutera śledczy nie znaleźli w domu aktorki żadnych śladów sugerujących udział osób trzecich w jej śmierci. Do czasu dalszych ustaleń nie podano przyczyny tragedii.

Młody wiek, duża kariera

Urodzona w 2000 roku Sae-ron Kim rozpoczęła karierę aktorską mając zaledwie dziewięć lat. Już pierwszy film z jej udziałem, „A Brand New Life” („Całkiem nowe życie”) został doceniony i zaprezentowany podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2009 roku.

Występująca w roli głównej Sae-ron Kim została jedną z najmłodszych artystek zaproszonych na odbywający się w Cannes festiwal.

Rok później zagrała w najbardziej dochodowym filmie Korei Południowej "Człowiek znikąd" oraz w thrillerze "Sąsiad" z 2012 roku, za który otrzymała wiele nagród.

Z opinią jednego z największych talentów aktorskich młodego pokolenia w Korei Południowej, Sae-ron Kim dojrzewała i udanie kontynuowała karierę. Z powodzeniem występowała zarówno na dużym, jak i na małym ekranie, gdzie można ją było zobaczyć w takich serialach jak m.in. "The Queen’s Classroom" czy "Hi! School-Love On".

Nie zabrakło też kontrowersji

W maju 2022 roku kariera Sae-ron Kim zdecydowanie zwolniła w efekcie skandalu, jaki wybuchł, gdy aktorka spowodowała wypadek, prowadząc auto pod wpływem alkoholu. Postanowiła wtedy na jakiś czas wycofać się z zawodu i zająć się swoim zdrowiem.

Wypadek skutkował też ograniczeniem jej roli w serialu Netfliksa "Bloodhounds", z którego większość scen z jej udziałem została wycięta.

Gwiazda po tym zdarzeniu podjęła dwie próby powrotu na ekran. Obie zakończyły się niepowodzeniem z powodu problemów Sae-ron Kim ze zdrowiem.