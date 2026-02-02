Bad Bunny na rozdaniu nagród Grammy w Los Angeles odniósł się do polityki migracyjnej Donalda Trumpa. "Zanim podziękuję Bogu, powiem jedno: ICE, wynoście się" - powiedział artysta, nawiązując do amerykańskich funkcjonariuszy służb imigracyjnych, którzy zastrzelili dwie osoby w Minneapolis. Politycznych przemówień było więcej.

Bad Bunny, Olivia Dean, Billie Eilish / Frazer Harrison / East News

W Los Angeles w nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się 68. ceremonia wręczenia nagród Grammy zorganizowana w hali Crypto.com Arena. Statuetki zostały przyznane w 95 kategoriach.

Poruszające przemówienie wygłosił portorykański raper Bad Bunny, który odebrał statuetkę za album roku (pierwszy raz w historii za album hiszpańskojęzyczny). Artysta nawiązał do śmierci dwóch cywilów w Minneapolis, których zabiły służby imigracyjne ICE.

Zanim podziękuję Bogu, powiem jedno: ICE, wynoście się. Nie jesteśmy dzikusami, nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy obcymi. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami - mówił Bad Bunny, odbierając Grammy za najlepszy album "Debí Tirar Más Fotos".

Wielu widzów na sali wstało z miejsc podczas jego przemówienia. Wielu także pojawiło się na czerwonym dywanie z przypinkami "ICE, wynoście się".

Mimo ostrej krytyki Bad Bunny apelował, by ludzie reagowali nie strachem ani gniewem, lecz miłością.

Jedyną rzeczą silniejszą od nienawiści jest miłość. Dlatego proszę: musimy być inni. Jeśli walczymy, róbmy to z miłością.

Olivia Dean: Ci ludzie zasługują na uznanie

Brytyjska piosenkarka Olivia Dean, która zdobyła nagrodę dla najlepszego nowego artysty, namawiała, by wspierać imigrantów.

Jestem tutaj jako wnuczka imigrantki - powiedziała artystka. Jej babcia Carmen należała do tzw. pokolenia Windrush (imigranci z Karaibów, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej).

Jestem owocem odwagi i uważam, że ci ludzie zasługują na uznanie. Bez siebie jesteśmy niczym - stwierdziła.

Billie Eilish: Ludzie mają znaczenie

Głos zabrała także Billie Eilish, nagrodzona za piosenkę roku "Wildflower".

Naprawdę trudno powiedzieć i zrobić cokolwiek - przyznała. Ale mam poczucie, że musimy dalej walczyć, zabierać głos i protestować. Nasze głosy naprawdę mają znaczenie, ludzie mają znaczenie.

Wcześniej Kendrick Lamar zdobył nagrodę Grammy za najlepszy album rapowy (GNX), wyprzedzając tym samym Jay-Z jako rapera z największą liczbą nagród Grammy w historii - łącznie 26.

Raper dziękował słuchaczom za traktowanie hip-hopu jako formy społecznego komentarza, podkreślając, że "sztuka nie może udawać, że nie widzi tego, co dzieje się na ulicach".

Nie jestem dobry w mówieniu o sobie, wyrażam się przez muzykę - powiedział Lamar. Hip-hop zawsze tu będzie.

Lady Gaga: Muszę się uszczypnąć

Londyńska wokalistka Lola Young zdobyła nagrodę za najlepsze solowe wykonanie pop. Z kolei album "Mayhem" Lady Gagi został uznany za najlepszy album popowy.

Za każdym razem, gdy tu jestem, wciąż mam wrażenie, że muszę się uszczypnąć - powiedziała Lady Gaga.

W swoim przemówieniu zwróciła się również do kobiet pracujących w branży muzycznej.

Wiem, że czasami, gdy jesteś w studiu otoczona samymi mężczyznami, bywa trudno. Zachęcam was, byście walczyły o swoje piosenki, o siebie jako producentki i upewniały się, że wasz głos jest słyszany głośno - powiedziała.

W tym roku podczas trzygodzinnej transmisji telewizyjnej wręczono tylko dziewięć nagród. Pozostałe 86 statuetek rozdano wcześniej podczas tzw. ceremonii premierowej.

Wśród jej laureatów znaleźli się m.in. Yungblud, FKA twigs oraz zespół The Cure.

Gloria Estefan: To nieludzkie

Wielu nagrodzonych artystów nawiązywało do słów Bad Bunny’ego na temat trudnej sytuacji imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Jedną z nich była legenda muzyki latynoskiej Gloria Estefan.

Nie sądzę, by ktokolwiek chciał całkowitej swobody na granicy. Ale to, co się teraz dzieje, wcale nie polega na zatrzymywaniu przestępców - powiedziała za kulisami po odebraniu nagrody za najlepszy album latynoski. To są ludzie, którzy mają rodziny i od dziesięcioleci wnoszą wkład w ten kraj. Małe dzieci - setki dzieci przetrzymywanych w ośrodkach detencyjnych. To nieludzkie - dodała.

Duet gitarzystów klasycznych: Polak Mateusz Kowalski i Słoweniec Mak Grgić, nominowani w kategorii najlepszy występ orkiestry kameralnej/małego zespołu za "Slavic Sessions", nie otrzymali statuetki.

Grammy 2026. Lista najważniejszych zwycięzców:

Nagranie roku: "Luther" - Kendrick Lamar feat. SZA

Album roku: "Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny

Piosenka roku: "Wildflower" - Billie Eilish

Najlepszy nowy artysta: Olivia Dean

Producent roku (nieklasyczny): Cirkut

Tekściarz roku (nieklasyczny): Amy Allen

Najlepsze solowe wykonanie - pop: "Messy" - Lola Young

Najlepsze grupowe wykonanie - pop: "Defying Gravity" - Cynthia Erivo i Ariana Grande

Najlepszy album wokalny - pop: "Mayhem" - Lady Gaga

Najlepszy album tradycyjny - pop: "A Matter of Time" - Laufey

Najlepsze nagranie dance/electronic: "End of Summer" - Tame Impala

Najlepsze nagranie dance/pop: "Abracadabra" - Lady Gaga

Najlepszy album dance/electronic: "Eusexua" - FKA twigs

Najlepsze nagranie remiksowe: "Abracadabra" (Gesaffelstein Remix)

Najlepsze wykonanie - rock: "Changes (Live From Villa Park) - Back to the Beginning" - Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman i II

Najlepsze wykonanie - metal: "Birds" - Turnstile

Najlepszy album rockowy: "Never Enough" - Turnstile

Najlepsza piosenka rockowa: "As Alive as You Need Me to Be" - Trent Reznor i Atticus Ross (Nine Inch Nails)

Najlepsze wykonanie - alternatywa: "Alone" - The Cure

Najlepszy album - alternatywa: "Songs of a Lost World" - The Cure

Najlepsze wykonanie - R&B: "Folded" - Kehlani

Najlepsze wykonanie - tradycyjne R&B: "Vibes Don’t Lie" - Leon Thomas

Najlepsza piosenka R&B: "Folded" - Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes i Dawit Kamal Wilson (Kehlani)

Najlepszy album progresywny - R&B: "Bloom" - Durand Bernarr

Najlepszy album R&B: "Mutt" - Leon Thomas

Najlepsze wykonanie - rap: "Chains & Whips" - Clipse, Pusha T i Malice feat. Kendrick Lamar i Pharrell Williams

Najlepsze wykonanie - melodyjny rap: "Luther" - Kendrick Lamar i SZA

Najlepszy album rapowy: "GNX" - Kendrick Lamar

Najlepsza piosenka rapowa: "TV Off" - Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears i Kamasi Washington (Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay)

Najlepszy album z poezją mówioną: "Words for Days Vol. 1" - Mad Skillz

Najlepsze wykonanie - jazz: "Windows - Live" - Chick Corea, Christian McBride i Brian Blade

Najlepsze solowe wykonanie - country: "Bad as I Used to Be" - Chris Stapleton

Najlepsze grupowe wykonanie - country: "Amen" - Shaboozey i Jelly Roll

Najlepsza piosenka country: "Bitin’ List" - Tyler Childers

Najlepszy album country - współczesny: "Patterns" - Kelsea Ballerini

Najlepszy album country - tradycyjny: "Ain’t in It for My Health" - Zach Top

Najlepszy teledysk: Doechii - "Anxiety"