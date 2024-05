"Największą radość miałem tu, w Krakowie, gdy w Kinie Kijów szła "Seksmisja". Podchodziłem pod kino z tyłu i patrzyłem na ludzi, którzy pierwszy raz od 2, 3, 4 lat byli roześmiani" - mówił RMF FM Jerzy Stuhr w specjalnym wywiadzie z okazji 40. rocznicy premiery "Seksmisji" wyreżyserowanej przez Juliusza Machulskiego. Aktor opowiedział Bogdanowi Zalewskiemu o wyzwaniach związanych z pracą na planie tego kultowego obrazu, który mimo upływu lat nadal śmieszy Polaków. Wiele ekranowych dialogów na dobre weszło do języka potocznego.

Jerzy Stuhr (zdj. z 2021 r.) / Maciej Kulczyński / PAP

"Ludzie na ulicy zawsze kojarzą mnie z bohaterem tego filmu"

W rozmowie z Bogdanem Zalewskim Jerzy Stuhr przyznał, że "Seksmisja" to dla niego jeden z wielu filmów, w których wziął udział. Nie uznaje go za szczególnie istotny. Stwierdził wręcz, że rola Maksa Paradysa do tej pory w pewien sposób mu ciąży.



Zwykli ludzie na ulicy zawsze kojarzą mnie z bohaterem tego filmu - mówił RMF FM Jerzy Stuhr. Bardzo usilnie pracowałem, żeby obraz tego bohatera trochę odwrócić w innych filmach - zwrócił uwagę.

Stuhr wspominał, że cieszyły go reakcje widzów na "Seksmisję" i lubił je obserwować, gdy film był wyświetlany w kinach.

Największą radość miałem tu, w Krakowie, gdy w Kinie Kijów szła "Seksmisja". Podchodziłem pod kino z tyłu i patrzyłem na ludzi, którzy pierwszy raz od 2,3,4 lat byli roześmiani. To była terapia tego filmu - mówił aktor.

"To była robota nad rytmem"

Jerzy Stuhr w wywiadzie dla RMF FM wrócił pamięcią do pracy na planie "Seksmisji". Warto przypomnieć, że był to dopiero drugi - po świetnie przyjętym "Vabanku" - pełnometrażowy film fabularny Juliusza Machulskiego. Zdjęcia realizowano m.in. w Wieliczce, Łodzi i Rudzie Pabianickiej.

Olgierd Łukaszewicz i Jerzy Stuhr na obchodach 25. rocznicy powstania "Seksmisji" w Wieliczce (zdj. z 2009 r.) / Jacek Bednarczyk / PAP

Był ciężki czas. Tuż po stanie wojennym. Nie było łatwo wydobyć z siebie poczucie humoru, werwę - wspominał aktor. W scenariuszu było bardzo mało dialogów. Tam była akcja. Naszym zadaniem było wypełnić te postaci jakąś prostą, ale psychologią - tłumaczył odtwórca roli Maksa.

W tamtym filmie ważny był rytm. Wiedziałem dokładnie, co powiedzieć. Tylko w jakim rytmie, żeby to było śmieszne? - opisywał Stuhr w rozmowie z RMF FM. Można byłoby troszeczkę wolniej i już nie byłoby tak śmiesznie. To była robota nad rytmem - wyjaśnił aktor.

"Mój bohater był skrojony na miarę Polaka"

W rolę Alberta Starskiego, który razem z Maksem zgodził się poddać hibernacji, wcielił się w "Seksmisji" Olgierd Łukaszewicz. Jerzy Stuhr zwrócił uwagę, że reżyser oczekiwał zupełnie innego stylu gry od niego i Łukaszewicza.

Mój bohater był skrojony na miarę Polaka, zwykłego obywatela. Machulski mówił: "Ty, Olo, graj jak u Zanussiego" - opisywał aktor w rozmowie z Bogdanem Zalewskim. Z uśmiechem przyznał, że sam był w tym filmie daleki od standardów znanych z kina moralnego niepokoju.

To nie był łatwy gatunek. To była komedia science fiction w polskich warunkach. Pierwszy raz się spotkałem z takim gatunkiem - mówił RMF FM Jerzy Stuhr.

Bogdan Zalewski pytał też o słynne dialogi z "Seksmisji". Wiele z nich na dobre weszło do języka potocznego. Które z tych sformułowań jest dziś szczególnie na czasie? Zawsze się sprawdza: "Nasi tu byli" - stwierdził dowcipnie Stuhr, nawiązując do sceny, w której bohaterowie odnajdują butelkę po alkoholu.