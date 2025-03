Śledczym na razie nie udało się ustalić przyczyny śmierci Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy. Ciała leżały w ich domu od ponad tygodnia. Badanie rozrusznika serca aktora wykazało, że przestał on działać 17 lutego - poinformował szeryf hrabstwa Santa Fe Adan Mendoza.

Władze hrabstwa Santa Fe poinformowały również o negatywnych wynikach testów na obecność tlenku węgla w ciałach aktora Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy, które odkryto w ich domu.

Zgony uznano za podejrzane, ponieważ nie tylko nie potwierdzono zatrucia tlenkiem węgla, ale też nie znaleziono dowodów na przestępstwo z udziałem innych osób.

"Śmierć nastąpiła 17 lutego"

Szeryf Adan Mendoza oświadczył, że po zbadaniu rozrusznika serca aktora biegli doszli do wniosku, iż śmierć nastąpiła ponad tydzień wcześniej - 17 lutego. Dodał, że na ciałach zmarłych nie stwierdzono żadnych urazów.



"Śledczy nazwali zgony 'podejrzanymi', ponieważ nie znaleźli żadnych oczywistych oznak wycieku gazu czy przestępstwa oraz niczego niepokojącego na rozległej posesji. Tajemnicę pogłębia fakt, że znaleziono też martwego owczarka niemieckiego, gdy dwa inne psy były żywe" - zauważyła NBC News.



Śledczy pracują nad rekonstrukcją zdarzeń w ostatnich dniach przed śmiercią pary. Próbują też odpowiedzieć na pytanie, czy małżonkowie zmarli w tym samym czasie.



Według szeryfa Mendozy badania toksykologiczne oraz sekcje zwłok będą kluczowe dla ustalenia, co stało się z gwiazdorem Hollywood i jego żoną. Może to trwać do trzech miesięcy, a być może dłużej.



Lekarstwa, na które policja natrafiła w domu obok zwłok Arakawy, a także dokumentacja wizyt lekarskich i wyniki badań laboratoryjnych zostały przekazane do Biura Śledczego ds. Medycznych.

Jeden z najsłynniejszych hollywoodzkich aktorów

Gene Hackman, aktor nagrodzony Oscarem, znany był m.in. z ról w filmach "Francuski łącznik", "Rozmowa" i "Bez przebaczenia".

Po zagraniu w filmie "Welcome to Mooseport", przeszedł na emeryturę w 2004 roku.

Aktor obchodził w styczniu 95. urodziny. Jego żona miała 63 lata.