Żółte ceramiczne zawieszki z logo RMF FM trafiły do naszej redakcji prosto z Doliny Słońca. To wyjątkowy prezent od podopiecznych Fundacji Mimo Wszystko, którzy każdego dnia udowadniają, że radość, wdzięczność i pasja nie znają żadnych barier. Anna Dymna dołączyła do nich kilka ciepłych słów!

Żółte ceramiczne zawieszki z logo RMF FM od podopiecznych Fundacji Mimo Wszystko / RMF FM

Podopieczni Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko z ośrodka Dolina Słońca podarowali redakcji RMF FM ceramiczne, żółte zawieszki z logo radia - wykonane podczas terapii.

Ośrodek Dolina Słońca to miejsce wsparcia i rozwoju dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, oferujące zajęcia od ceramiki po teatr i sport.

Fundacja założona przez Annę Dymną od lat pomaga osobom z niepełnosprawnościami i walczy z wykluczeniem społecznym poprzez warsztaty i wydarzenia.

Już w ten weekend finał Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, gdzie podopieczni pokażą swoje talenty u boku gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Redakcja Faktów RMF otrzymała niezwykły prezent od podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko z ośrodka Dolina Słońca. To trzy ceramiczne zawieszki w żółtym kolorze, ozdobione logo RMF i wypalone w piecu podczas zajęć terapeutycznych.

Jak powiedziała nam Ewa Dziadyk, w ośrodku Dolina Słońca radio RMF FM gra niemal nieustannie - dlatego prezent jest naprawdę "od serca". Za ten wyjątkowy gest serdecznie dziękujemy!

Na jednej z zawieszek Anna Dymna napisała specjalny wiersz dla naszej redakcji (tekst widoczny na zdjęciu poniżej):

Wiersz od Anny Dymnej / RMF FM

KOCHANY RMFIE

GRAJ NAM ZAWSZE I MIMO WSZYSTKO!!! NA FALACH ETERU NIEŚ NAM DOBRE, WAŻNE WIADOMOŚCI, SPOKÓJ, RADOŚĆ, POMAGAJ NAM ZROZUMIEĆ ŚWIAT, SZANOWAĆ GO I KOCHAĆ.

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM, TWÓRCOM, PRZYJACIOŁOM RMFU ŻYCZYMY

SZCZĘŚCIA.

FUNDACJA MIMO WSZYSTKO

Anna Dymna

Dolina Słońca - miejsce wyjątkowe

Ośrodek Dolina Słońca w podkrakowskich Radwanowicach to miejsce stworzone z myślą o osobach z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Podopieczni mają tu zapewnioną profesjonalną opiekę, rehabilitację oraz możliwość rozwoju poprzez różnorodne zajęcia terapeutyczne - od ceramiki, przez muzykę, po teatr i sport. To właśnie podczas takich zajęć powstały ceramiczne zawieszki, które trafiły do naszej redakcji.

Dolina Słońca to nie tylko ośrodek dziennego pobytu, ale także miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i budować poczucie własnej wartości. Pracownicy i wolontariusze dbają o to, by każdy czuł się tu bezpiecznie i był traktowany z szacunkiem. Więcej o działalności ośrodka można przeczytać tutaj: Dolina Słońca - Fundacja Mimo Wszystko.

Anna Dymna z podopiecznymi w ośrodku "Dolina Słońca" w podkrakowskich Radwanowicach. Zdjęcie archiwalne / RMF FM

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

Fundacja została założona przez Annę Dymną w 2003 roku. Jej misją jest pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnościami, a także walka z wykluczeniem społecznym. Fundacja prowadzi liczne projekty, organizuje warsztaty, turnusy rehabilitacyjne, konkursy i festiwale, które pozwalają podopiecznym pokonywać bariery i realizować marzenia. Anna Dymna od lat angażuje się w działalność społeczną, a jej fundacja jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji charytatywnych w Polsce.

Finał Zaczarowanej Piosenki - święto radości i muzyki

Jedną z najważniejszych inicjatyw Fundacji Anny Dymnej jest Festiwal Zaczarowanej Piosenki. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego osoby z niepełnosprawnościami mają szansę zaprezentować swoje muzyczne talenty na profesjonalnej scenie, często u boku znanych artystów.

Finał tegorocznej edycji odbędzie się w najbliższy weekend i - jak podkreślają organizatorzy - będzie prawdziwym świętem radości, muzyki i nadziei. W sobotnim koncercie finałowym, który rozpocznie się o 18.00, zaczarowanym wokalistom towarzyszyć będą na scenie: Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Kaśka Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralph Kaminski oraz Igo Walaszek.

Solo finaliści wykonają utwory z tekstami Marka Dutkiewicza, współtwórcy takich przebojów jak: "Chodź, pomaluj mój świat" (2 plus 1), "Szklana pogoda" (Lombard), "Jolka, Jolka, pamiętasz" (Budka Suflera), "Dmuchawce, latawce, wiatr" (Urszula), "Cicho" (Ewa Farna) czy "Aleja gwiazd" (Zdzisława Sośnicka). Marek Dutkiewicz będzie też przewodniczył finałowemu jury 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. W znakomitym gremium zasiądą również: Artur Barciś, Joanna Dark, Urszula Dudziak, Anna Karna, Rafał Kokot, Monika Kuszyńska, Adam Nowak, Zbigniew Preisner, Magda Steczkowska, Mietek Szcześniak, Magdalena Waligórska.

Sobotni koncert poprowadzą: Anna Dymna, Mateusz Janicki i Maciej Musiał.

W niedzielę, o 20.00, na Rynku Głównym w Krakowie, rozpocznie się koncert "Nadzieja mimo wszystko".