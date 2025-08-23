Sześciu uczniów utonęło, a 24 zostało rannych w egipskiej Aleksandrii. Do tragedii doszło w sobotę rano, gdy grupa młodzieży, uczestnicząca w wycieczce szkolnej, kąpała się w morzu.

W sobotę rano w egipskiej Aleksandrii doszło do tragedii: 6 uczniów utonęło, a 24 zostało rannych.

Z informacji lokalnych mediów wynika, że grupa młodzieży, uczestnicząca w wycieczce szkolnej, kąpała się w morzu.

Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących przyczyn wypadku. Zwrócono jednak uwagę, że na plaży podniesiona była czerwona flaga.

Dramatyczne wydarzenia na plaży Abu Talat

Egipskie władze poinformowały, cytowane przez portal dziennika "Gulf News", że do tragedii doszło w sobotę rano w pobliżu plaży Abu Talat w Aleksandrii - drugim co do wielkości mieście Egiptu, położonym w północnej części kraju.

Uczniowie brali udział w zorganizowanej przez szkołę wycieczce, która miała być okazją do wypoczynku i integracji. Niestety, kąpiel w morzu zakończyła się tragicznie - sześciu uczniów utonęło, a 24 zostało rannych.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano 16 karetek pogotowia. 21 poszkodowanych uczniów zostało przetransportowanych do okolicznych szpitali, a trzem udzielono pomocy na miejscu.

Minister zdrowia monitoruje sytuację

Egipski minister zdrowia, Khaled Abdel Ghaffar, poinformował, że osobiście nadzoruje działania ratunkowe oraz opiekę medyczną nad poszkodowanymi. Resort potwierdził, że specjalistyczne zespoły medyczne udzielają pomocy uczniom, którzy doznali powikłań związanych z podtopieniem i asfiksją, czyli stanem niedoboru tlenowego w organizmie.

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii

Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących przyczyn wypadku. Portal egipskiego dziennika "Ahram" podał, powołując się na urząd gubernatora Aleksandrii, że do wypadku doszło, mimo iż na Abu Talat i sąsiednich plażach podniesiona była czerwona flaga, oznaczająca zakaz kąpieli z powodu wysokich fal.

Urzędnicy mają zbadać okoliczności wypadku. Ministerstwo zdrowia zaapelowało o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na plażach, szczególnie podczas wycieczek grupowych.

W Egipcie latem często dochodzi do utonięć, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie mogą wystąpić zarówno wysokie fale, jak i niebezpieczne prądy.