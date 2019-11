Rosyjskie studio animacji filmowej Sojuzmultfilm rozpoczęło produkcję nowych odcinków kreskówki "Wilk i Zając". Okazją jest 50. rocznica wyprodukowania tej animacji. Pierwsze odcinki pokazane będą przed latem przyszłego roku.

Kadr z jednego z odcinków "Wilka i zająca" / PAP/ITAR-TASS

W związku z 50-leciem naszych bohaterów Sojuzmultfilm rozpoczyna prace nad nowym cyklem filmów animowanych o Wilku i Zającu - poinformowała podczas forum kulturalnego w Petersburgu szefowa studia Juliana Słaszczewa. Jak dodała, łącznie ma powstać 26 odcinków.

Zapowiedź kontynuacji "Wilka i Zająca" skomentowała już wicepremier Rosji Olga Gołodiec. Powiedziała, że będzie to prezent dla najmłodszego pokolenia Rosjan. Rządowa "Rossijskaja Gazieta" nazwała deklarację Słaszczewej największą sensacją pierwszego dnia obrad forum w Petersburgu.



Zgodnie z danymi ogłoszonymi na tym forum rosyjski rynek animacji rozwija się - jego wartość wzrosła od 2011 roku ponad trzykrotnie, do 7,4 mld rubli (ok. 115 mln USD).





80 proc. Rosjan zapewnia, że widziało wszystkie odcinki "Wilka i Zająca"

"Wilk i Zając" (rosyjski tytuł: "Nu, pogodi!") ma w Rosji status kultowego. 65 proc. Rosjan wskazało go w sondażu z lata br. jako swój ulubiony film animowany, a 80 proc. zapewniło, że widziało wszystkie odcinki.



"Wilk i Zając" był produkowany w ZSRR od 1969 roku. W filmie wilk nieustająco próbuje złapać i pożreć zająca, ten zawsze mu się wymyka, a pogoni tej towarzyszą niespodziewane zwroty akcji.