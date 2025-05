Kieran Culkin, znany z roli Romana Roy'a w serialowym hicie "Sukcesja", zagra młodego Caesara Flickermana w nowym prequelu "Igrzysk Śmierci". Aktor dołączył do imponującej obsady filmu "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", którego premiera zaplanowana jest na 20 listopada 2026 roku. Za kamerą znów stanie Francis Lawrence.