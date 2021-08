Do sieci trafił zwiastun nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego - twórcy m.in. "Drogówki", "Pod Mocnym Aniołem" i "Wołynia". Film nosi taki sam tytuł, jak głośny obraz Smarzowskiego sprzed kilkunastu lat - "Wesele".

Film wejdzie do kin 8 października.



Jak zapowiadają producenci, najnowszy film Smarzowskiego, to "historia miłości tak mocnej, że przekracza granice, nie mieści się w ramach i jest silniejsza od wszelkich barier". To także "szczere spojrzenie na współczesny świat, a także dramatyczna podróż w przeszłość, która nikomu nie pozostanie obojętna".

Z kolei sam Wojciech Smarzowski mówi, że jego najnowszy obraz ma być "opowieścią o manipulowaniu emocjami i ostrzeżeniem przed mową nienawiści".

Wideo youtube

W obsadzie "Wesela" są m.in.: Robert Więckiewicz, Michalina Łabacz, Agata Kulesza, Andrzej Chyra, Ryszard Ronczewski, Arkadiusz Jakubik i Mateusz Więcławek. Na ekranie zobaczymy też Tomasza Schuchardta, Przemysława Przestrzelskiego i Agatę Turkot. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr, a za muzykę - Mikołaj Trzaska.