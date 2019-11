W słowackiej części Tatr na Hrebienoku, podziwiać można lodową katedrę Notre-Dame. Imponująca budowla o wysokości 10 metrów składa się z 1880 bloków lodu o łącznej masie 225 ton.

W słowackich Tatrach na Hrebienku otwarta została Tatrzańska Świątynia Lodowa / Grzegorz Momot / PAP

W tym roku nasza lodowa budowla jest inspirowana katedrą Notre-Dame w Paryżu, która wiosną tego roku ucierpiała w wyniku pożaru. Tak jak wszyscy ludzie na całym świecie pragniemy, aby ten pomnik historii był jak najszybciej odbudowany. My przynajmniej w ten symboliczny sposób na Hrebienoku na wysokości 1285 m n.p.m. wznieśliśmy tą znana budowlę - powiedziała Lucia Blašková, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej w Wysokich Tatrach.



Setki tysięcy turystów odwiedzają lodowe świątynie

Już po raz siódmy na Hrebienoku została zainstalowana chłodzona kopuła, pod którą co roku można podziwiać inne iluminowane wielobarwnymi światłami lodowe świątynie. Każdego roku dzieło rzeźbiarzy nawiązuje do innej znanej budowli. W ubiegłym roku inspiracja była watykańska bazylika św. Piotra. W ubiegłym sezonie lodową świątynie odwiedziło 250 tys. turystów.



Zachwycająca dbałość o turystów przyciąga co roku setki tysięcy turystów / Grzegorz Momot / PAP



W tworzeniu lodowej Notre-Dame brało udział 18 rzeźbiarzy z Litwy, Niemiec, Polski, Czech i Słowacji. Głównym budowniczym a zarazem pomysłodawcom lodowych świątyń jest słowacki rzeźbiarz Adam Bakoš. Tatrzańska lodowa Notre-Dame odzwierciedla znaną na całym świecie gotycką fasadę z dominującą rozetą. Nad całością górują dwie wieże - dzwonnice. Jest też lodowy Quasimodo jako strażnik dzwonnicy, w której odwiedzający mogą dzwonić prawdziwym dzwonem. Co roku w lodowych świątyniach pojawiają się motywy tatrzańskie. Tym razem są w witrażach na wieżach.



Tatrzańskie motywy pojawiły się na witrażach / Grzegorz Momot / PAP

Lodową świątynię można podziwiać przez cały sezon zimowy do kwietnia przyszłego roku. Dodatkową atrakcją będzie zaplanowany na styczeń międzynarodowy konkurs rzeźby w lodzie, na który zjeżdżają w słowackie Tatry ekipy artystów z różnych stron świata w tym z Polski. Na Hrebienoku zaplanowano także szereg koncertów na plenerowej scenie.



Aby dotrzeć na Hrebienok z Polski, należy dojechać do Starego Smokowca i dalej pieszo lub kolejką dotrzeć do lodowej świątyni.