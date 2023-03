"Mówi się, że takie historie zdarzają się tylko w filmach. Nie mogę uwierzyć, że to przytrafiło się mnie. To amerykański sen" - mówił Ke Huy Quan, który otrzymał Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. Dziś media przypominają drogę aktora, który do USA trafił jako uchodźca, a na pewnym etapie musiał rzucić aktorstwo, bo niewielu reżyserów chciało na niego postawić.

Ke Huy Quan z Oscarem / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Moja droga zaczęła się na łodzi. Spędziłem rok w obozie dla uchodźców i w jakiś sposób znalazłem się na hollywoodzkiej scenie - mówił Quan poruszony na scenie Dolby Theatre, gdzie odbyła się oscarowa gala. Historia aktora z pewnością mogłaby posłużyć za fabułę ciekawego filmu.

Ke Huy Quan urodził się w Wietnamie. Gdy miał siedem lat, jego rodzina się rozdzieliła: on z ojcem popłynął jako uchodźca do Hong Kongu, a jego matka i rodzeństwo do Malezji - podaje BBC. Rodzinie udało się ponownie połączyć, gdy jej członkowie w 1979 roku wyjechali do USA, gdzie otrzymali azyl polityczny. Przyswojenie się do nowej rzeczywistości nie było jednak łatwe.

Byliśmy uchodźcami. Nikt nas nie chciał. Mówiono nam, że jesteśmy "prosto z łodzi". Śmiano się z nas w szkole. Tylko wyobraźcie sobie, jak takie coś wpływa na psychikę dziecka - mówił aktor w rozmowie z "The Guardian".

Życie Quana i jego rodziny odmieniło się, gdy on i jego brat poszli na casting do filmu o Indianie Jonesie. Quan tłumaczył później, że chciał tylko towarzyszyć swojemu bratu, ale dyrektor castingu przekonał go, że też powinien spróbować swoich sił w czasie przesłuchań. Ostatecznie wygrał casting i pojawił się jako Wan "Short Round" Li w filmie "Indiana Jones i Świątynia Zagłady" z 1984 roku.

Rola u Stevena Spielberga otworzyła mu drzwi do innych produkcji. Sukcesem okazał się młodzieżowy film "Goonies", w którym zagrał Richarda "Delta" Wanga. Pojawiał się w serialach, ale z czasem propozycji było coraz mniej. Oferowano mu role epizodyczne i stereotypowe. Przejście od bycia dziecięcym aktorem do bycia dorosłym aktorem nigdy nie jest łatwe. Ale kiedy jesteś Azjatą, jest to 100 razy trudniejsze. Jeśli popatrzylibyśmy na 100 scenariuszy, to istniało spore prawdopodobieństwo, że żaden z nich nie miał rozpisanych żadnych znaczących ról dla Azjatów. Przez większość czasu byliśmy obiektem żartów - mówił w rozmowie z "The Telegraph".