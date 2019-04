Oficjalnie ogłoszono to, o czym mówiło się od miesięcy. Rami Malek - laureat Oscara za rolę Freddiego Mercury'ego - zagra czarny charakter w nowym filmie o Bondzie. Wiadomo już również, kto zagra dziewczynę Agenta 007.

Rami Malek / JOHN ANGELILLO / PAP/EPA

Reżyserem filmu Bond 25 jest Cary Joji Fukunaga. W rolę agenta wciela się ponownie Daniel Craig. Czarny charakter zagra Rami Malek.

Kim jest nowa dziewczyna Bonda?

Potwierdzono również, że dziewczynę Bonda zagra 30-letnia kubańska aktorka Ana de Armas. Wielu fanów serii o Agenci 007 przyjęło tę informację z entuzjazmem, choć pojawiają się i głosy krytyczne. Niektórzy twierdzą, że Ana de Armas - znana m.in. z roli w filmie "Blade Runner 2049" - jest zbyt młoda na partnerkę Bonda. 51-letni Daniel Craig mógłby być jej dziadkiem - komentują.

Aktorce rozpoznawalność przyniósł serial "Internat". Od 2015 gra w hollywoodzkich filmach. M.in. mogliśmy ją oglądać u boku Keanu Reevesa w produkcjach "Kto tam?" i "Objawienie". Kolejnym przełomem w jej karierze była rola Joi we wspomnianym filmie "Blade Runner 2049".



Ana de Armas / Photoshot / PAP/EPA

Premiera w 2020 roku

Warto wspomnieć, że w nowym Bondzie wystąpią również m.in. takie gwiazdy jak Ben Whishaw, Ralph Fiennes i Lea Seydoux.





Zdjęcia do nowego filmu o Agencie 007 - który tym razem będzie miał misję uratowania porwanego naukowca - są kręcone na Jamajce, w Norwegii, we Włoszech i w stolicy Wielkiej Brytanii.



Film Bond 25 ma trafić do kin 8 kwietnia 2020 roku.