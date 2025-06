Po długich latach oczekiwania, The Edge, legendarny gitarzysta zespołu U2, stał się obywatelem Irlandii.

David Howell Evans, The Edge z U2, oficjalnie obywatelem Irlandii / ELVIS BARUKCIC / East News/AFP

David Howell Evans, znany szerzej jako The Edge, przyszedł na świat w Anglii, ale już od pierwszego roku życia jego domem stała się Irlandia. Mimo że U2, zespół, którego jest współzałożycielem, od dziesięcioleci jest uznawany za jeden z symboli Irlandii, a charakterystyczne wełniane czapki gitarzysty stały się niemalże częścią narodowej tożsamości, Evans nie posiadał irlandzkiego obywatelstwa. Jak sam przyznaje, decyzja o złożeniu wniosku o obywatelstwo była "długo oczekiwana".

Muzyczny ambasador Irlandii

W 1976 roku, wraz z Bono, Larrym Mullenem Jr i Adamem Claytonem, The Edge założył U2 - zespół, który nie tylko osiągnął światowy sukces, ale także stworzył utwory, które na stałe wpisały się w kulturowy krajobraz Irlandii. Pomimo swojego niezwykłego wkładu w muzykę i kulturę, dopiero teraz, w wieku 63 lat, The Edge zdecydował się na formalne stanie się pełnoprawnym obywatelem Irlandii.

Szczerze mówiąc, było wiele momentów w przeszłości, kiedy mógłbym to zrobić, wystarczyło tylko wypełnić formularz, ale cieszę się, że stało się to teraz, to wydaje się bardziej znaczące - podzielił się z dziennikarzami.

Emocjonalna ceremonia nadania obywatelstwa

Proces uzyskania obywatelstwa zakończył się dla The Edge’a przysięgą lojalności i wierności państwu irlandzkiemu, złożoną na arenie Gleneagle w Killarney, obok setek innych nowo mianowanych obywateli.

Gitarzysta nie krył wzruszenia, podkreślając znaczenie wsparcia Irlandii dla organizacji międzynarodowych i gotowość do "mówienia prawdy potężnym". Zawsze czułem się Irlandczykiem, Irlandia zawsze będzie dla mnie domem i jestem za to bardzo wdzięczny - mówił The Edge.

Nowi obywatele w Irlandii

W tym samym czasie, co The Edge, obywatelstwo irlandzkie otrzymało 7 500 osób z ponad 143 krajów, co podkreśla wielokulturowy charakter współczesnej Irlandii.

Uroczystości nadania obywatelstwa mają miejsce w czasie, gdy w Irlandii, podobnie jak w innych częściach Europy i USA, obserwuje się wzrost nastrojów antyimigracyjnych. Protesty i hasła takie jak "Irlandia jest pełna" czy "Make Ireland Great Again" wskazują na rosnące napięcia społeczne.