Wieczorem w Warszawie odbędzie się uroczysta premiera filmu "Śubuk". To historia zainspirowana losami różnych kobiet. Samodzielnych mam, które wychowują dzieci z zaburzeniami. "Te kobiety nie mają siebie" - mówi twórca filmu, Jacek Lusiński. "One nie mają żadnej przestrzeni dla siebie. (...) To, moim zdaniem, najwyższa forma poświęcenia dla kogoś. W tym przypadku dla dziecka" - dodaje w rozmowie z RMF FM reżyser.

Jacek Lusiński / Robert Jaworski / Jacek Lusiński jest reżyserem i pomysłodawcą filmu "Śubuk". Wspólnie z Szymonem Augustyniakiem napisał też scenariusz. To historia młodej matki autystycznego chłopca, której wieloletni upór i walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji. W przypadku "Śubuka" wszystko zaczęło się, jak opowiada reżyser, od ośrodka terapeutycznego prowadzonego przez jego żonę. Lusiński często w nim bywał i miał okazję przyglądać się ludziom czekającym na korytarzu. Audio Z reżyserem Jackiem Lusińskim spotkała się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Te kobiety nie mają siebie". Rozmowa z reżyserem filmu "Śubuk" Wśród pacjentów ośrodka są też dzieci. Zauważyłem, że ich opiekunami są przeważnie kobiety (...) Zacząłem dopytywać, gdzie tatusiowie. I okazało się, że większość mam jest po rozwodach. To mnie uderzyło - opowiada. Interesowało mnie, jak te kobiety dźwigają ten ciężar - dodaje. Wideo youtube Ten film powstał z gniewu - mówi Jacek Lusiński. Twórcy "Śubuka" zwracają uwagę na fakt, że opiekunowie osób z niepełnosprawnościami codziennie zmagają się z wieloma trudnościami - w tym finansowymi. Obowiązujące przepisy budują kolejne bariery. Prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 2119 złotych, niezależnie od liczby podopiecznych, wiąże się z całkowitym zakazem pracy dla opiekuna. Te kobiety nie mogą dorobić na jedzenie dla dziecka, bo tracą świadczenia. Zostają same, nikt ich nie widzi, słyszą "radź sobie sama". Czy to nie jest powód do gniewu? - mówi w RMF FM reżyser. Małgorzata Gorol na planie filmu "Śubuk" / Robert Jaworski / Materiały prasowe Jacek Lusiński do głównej roli wybrał doskonałą aktorkę teatralną Małgorzatę Gorol. Jej bohaterka jest niemal w każdej scenie. To ona widzom opowiada tę historię. Wiedziałem, że aktorka, która ją zagra, musi mieć taki rodzaj energii na ekranie, który sprawi, że widz będzie chciał ją cały czas oglądać - mówi reżyser. "Śubuk" 2 grudnia wchodzi do kin / Robert Jaworski / Materiały prasowe W obsadzie filmu są też m.in Andrzej Seweryn, Aleksandra Konieczna, Marta Malikowska, Filip Pławiak, a także pojawiający się po raz pierwszy na ekranie Wojtek Krupiński i Wojciech Dolatowski. "Śubuk" został nagrodzony za najlepszy scenariusz na 47. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. 2 grudnia wchodzi do kin. Zobacz również: "Śubuk" w kinach i premiera "Księcia Niezłomnego". Nowy tydzień w kulturze Opracowanie: Maciej Nycz